Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima Tierra Del Fuego

Hoy en Tierra Del Fuego el clima se presenta con características interesantes. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente cubierto con algunas nubes dispersas. Las temperaturas rondarán máximos de 2.9°C y mínimos de -0.6°C, lo que supone un inicio de día bastante fresco. También cabe mencionar que la humedad alcanzará un nivel notable del 93%, generando una sensación térmica un poco más baja de lo esperado por el aire húmedo. Con vientos soplando con intensidad moderada, alcanzando una velocidad de hasta 22 km/h, es recomendable abrigarse bien si se debe salir a la calle.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En el transcurso de la tarde y noche, el panorama climático continuará siendo similar, con la aparición de nubes cambiantes que podrían dar lugar a leves precipitaciones aisladas. La temperatura se mantendrá entre los -0.6°C y 2.9°C, lo que exige tener más cuidado con el frío nocturno. Es fundamental usar ropa adecuada para protegerse del viento y mantener el confort térmico. Se espera que el viento mantenga su velocidad, destacando ráfagas que podrían incrementar la sensación de frío. La humedad permanece alta, así que cualquier actividad al aire libre debe tener en cuenta estas condiciones climatológicas.