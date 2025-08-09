Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima en Tucumán

Hoy en Tucumán, se anticipa un clima ideal para aquellos que tienen actividades al aire libre. La jornada comenzará soleada, con cielos parcialmente nubosos y vientos suaves que alcanzarán una velocidad de hasta 7 km/h. Las temperaturas mínimas durante la mañana serán de 8.5°C, brindando una sensación relativa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 22.4°C, proporcionando un ambiente cálido. Es un buen momento para disfrutar de un paseo, ya que los vientos ligeros continuarán a lo largo del día sin superar los 11 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, con una probabilidad baja de lluvias.