Cambios en Retiro: la Ciudad de Buenos Aires habilitará el doble sentido en una calle clave y eliminará una ciclovía

La Ciudad de Buenos Aires habilitará el doble sentido en una calle clave y eliminará una ciclovía. Foto: Google Maps

El tránsito en uno de los sectores de mayor movimiento del barrio de Retiro tendrá una modificación significativa en las próximas semanas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso restablecer el doble sentido de circulación en un tramo de la calle Carlos Humberto Perette y, en paralelo, eliminar la ciclovía que actualmente funciona sobre parte de esa arteria, en el marco de una reorganización de la red vial de la zona.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 151/SECT/26, publicada en el Boletín Oficial porteño, y comenzará a regir una vez que concluyan las tareas de señalización e implementación previstas por las autoridades.

Doble sentido en Carlos Humberto Perette: cómo cambiará la circulación en Retiro

Según la normativa, la calle Carlos Humberto Perette volverá a contar con circulación en ambos sentidos entre las calles Isla de Pascua y Rodolfo Walsh, dejando atrás el esquema de mano única que se encontraba vigente hasta el momento. A su vez, la Secretaría de Transporte autorizó el retiro de la ciclovía ubicada sobre esa misma calle en el tramo comprendido entre Isla de Pascua y Machu Pichu.

La calle Carlos Humberto Perette volverá a contar con circulación en ambos sentidos entre Isla de Pascua y Rodolfo Walsh. Foto: Google Maps

Desde el Gobierno porteño explicaron que la decisión surge de un análisis técnico realizado por la Dirección General de Diseño y Planificación de la Movilidad, que evaluó el funcionamiento actual de la red vial en el área. De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la modificación busca adecuar la circulación a las necesidades actuales del sector y mejorar el ordenamiento del tránsito.

La intervención forma parte de una estrategia más amplia de reconfiguración de la movilidad urbana impulsada por la Ciudad. El objetivo, sostienen las autoridades, es optimizar el uso del espacio público, fortalecer la conectividad vial y favorecer las condiciones de operación del transporte público en una zona que concentra un importante flujo de vehículos y pasajeros.

Eliminan una ciclovía en Retiro para mejorar la fluidez del tránsito

El documento oficial señala que el espacio ocupado actualmente por la ciclovía será necesario para garantizar la circulación vehicular en ambos sentidos. Por ese motivo, su eliminación permitiría aumentar la capacidad de la calzada y contribuir a una mayor fluidez del tránsito en el sector.

El espacio ocupado actualmente por la ciclovía será necesario para garantizar la circulación vehicular en ambos sentidos. Foto: Google Maps

La medida también atravesó las instancias administrativas correspondientes. Antes de su aprobación definitiva, la Secretaría de Transporte consultó a la Junta Comunal 1, organismo que manifestó no presentar objeciones respecto de los cambios proyectados.

De esta manera, Retiro sumará una nueva modificación en su esquema de circulación, en una zona estratégica por su cercanía con la terminal de ómnibus, estaciones ferroviarias y corredores de transporte público. Las autoridades sostienen que la iniciativa apunta a responder a las actuales demandas de movilidad y mejorar el funcionamiento de una red vial sometida diariamente a un intenso flujo de tránsito.

Los cambios comenzarán a hacerse efectivos una vez finalizada la instalación de la señalización vial necesaria para informar a conductores, ciclistas y peatones sobre la nueva configuración de la calle. Así, la Ciudad de Buenos Aires avanzará en una nueva etapa de reorganización del tránsito en uno de los principales accesos y nodos de transporte del área porteña.