Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Mirada Climática

Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

Hoy, en Córdoba, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán desde los **7.3°C**. Se espera que estas condiciones se mantengan estables con el paso de las horas según el pronóstico del día. La humedad alcanzará un 54%, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima de **12 km/h**.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las condiciones climáticas se transformarán, y se espera que las temperaturas asciendan hasta un máximo de **21.9°C**. El cielo seguirá mostrando un aspecto parcialmente nuboso, manteniendo la probabilidad de vientos con rachas que pueden alcanzar hasta **19 km/h**. Para la noche, se espera un descenso progresivo de la temperatura, ofreciendo un cierre de día relativamente fresco pero tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Mantenga un abrigo a mano durante las primeras horas del día. Si planea pasar tiempo al aire libre, el uso de protector solar y mantener una buena hidratación es esencial, especialmente durante las horas de mayor calor.

Recuerde, siempre es útil estar preparado para cambios bruscos de temperatura. Tener a mano una chaqueta ligera puede ser útil.