Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy, el clima en Corrientes se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.2°C en la madrugada. La humedad promedio durante la mañana se espera que sea del 44%. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, se anticipa que la temperatura alcance una máxima de 18.8°C. Aunque la probabilidad de precipitación es nula, el cielo seguirá con intervalos nubosos. La humedad relativa oscilará alrededor del 44%, y los vientos se incrementarán levemente hasta los 12 km/h.