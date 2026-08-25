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Dónde ver Magnolias de acero en streaming, el inolvidable clásico con Dolly Parton y Julia Roberts

La muerte de Dolly Parton a los 80 años volvió a despertar el interés por Magnolias de acero, una de las películas más recordadas de su carrera como actriz. Te contamos dónde verla en streaming.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Dolly Parton y Julia Roberts
Dolly Parton y Julia Roberts Foto: Prime Video
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Hay películas que sobreviven al paso del tiempo porque sus personajes y emociones siguen conectando con diferentes generaciones. Magnolias de acero, cuyo título original es Steel Magnolias, pertenece a ese grupo de producciones capaces de provocar risas, ternura y lágrimas.

Estrenada en 1989 y dirigida por Herbert Ross, cuenta con un extraordinario reparto integrado por Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis y Julia Roberts.

La historia se desarrolla en una pequeña comunidad de Luisiana y tiene como escenario principal el salón de belleza de Truvy Jones, el carismático personaje interpretado por Dolly Parton. Allí, varias mujeres comparten secretos, alegrías, discusiones y algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

Dónde ver Magnolias de acero en streaming

Magnolias de acero puede buscarse en Prime Video, donde aparecen alternativas que pueden incluir alquiler, compra digital o acceso mediante una suscripción complementaria a Paramount+.

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La disponibilidad, las modalidades y los precios pueden variar según el país, la cuenta utilizada y los acuerdos de distribución. Por eso, resulta conveniente buscar el título directamente dentro de la plataforma y comprobar las condiciones antes de pagar.

Magnolias de acero Foto: Prime Video

La ficha de Prime Video identifica a la película como un drama de 1989, con una duración aproximada de 1 hora y 53 minutos y opciones de calidad UHD, sujetas a la región y al dispositivo utilizado.

La producción también posee una ficha activa en Apple TV Argentina, donde figura con una duración cercana a 1 hora y 57 minutos, audio original en inglés y subtítulos en español. La posibilidad de alquilarla o comprarla dependerá de la oferta habilitada para cada usuario.

Antes de contratar un servicio, se recomienda verificar el precio, el idioma, los subtítulos y si la operación corresponde a un alquiler, una compra o una suscripción adicional.

La muerte de Dolly Parton reavivó el interés por la película

Dolly Parton murió el martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años, según confirmó su familia. La reconocida cantante, compositora y actriz falleció en Nashville después de atravesar problemas de salud que habían reducido su actividad pública durante los últimos meses.

Hasta el momento de esta publicación, no se había informado oficialmente una causa médica específica de su fallecimiento. La artista había cancelado compromisos profesionales y hablado públicamente sobre las dificultades de salud que atravesaba.

Magnolias de acero Foto: Prime Video

Su muerte provocó una enorme conmoción entre los seguidores de la música country y también entre quienes la recuerdan por sus trabajos cinematográficos.

En Magnolias de acero, Parton interpreta a Truvy Jones, la cálida propietaria del salón donde se reúnen las protagonistas. Su personaje aporta humor, optimismo y sensibilidad a una historia marcada por la amistad, la maternidad y la pérdida.

De qué trata Magnolias de acero

La película sigue especialmente a Shelby Eatenton, interpretada por Julia Roberts, una joven que está por casarse y comenzar una nueva etapa personal. Sin embargo, su delicado estado de salud genera una profunda preocupación en su madre, M’Lynn Eatenton, encarnada por Sally Field.

Shelby tiene diabetes y debe afrontar decisiones que podrían poner en riesgo su bienestar. Este conflicto constituye uno de los principales ejes emocionales del argumento, aunque la película también explora las historias de las demás mujeres.

El salón de Truvy funciona como un refugio en el que las protagonistas conversan, se aconsejan y construyen una fuerte red de apoyo.

Magnolias de acero habla sobre la maternidad, la amistad, el duelo y la importancia de contar con personas dispuestas a permanecer cerca cuando la vida se vuelve difícil.

Un inolvidable reparto femenino

Uno de los mayores atractivos de la película es su elenco. Junto a Dolly Parton y Julia Roberts aparecen Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah y Olympia Dukakis. Cada una aporta una personalidad diferente y una manera particular de enfrentar los conflictos.

Para Julia Roberts, el papel de Shelby fue uno de los trabajos más importantes de los comienzos de su carrera. Su interpretación ayudó a consolidarla como una de las grandes promesas de Hollywood.

Dolly Parton, por su parte, convirtió a Truvy en uno de los personajes más entrañables de la historia. Su interpretación refleja varias de las cualidades por las que fue admirada durante toda su trayectoria: calidez, espontaneidad, sentido del humor y empatía.

Dolly PartonPelículaStreaming
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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