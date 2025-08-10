Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Este domingo, el clima en Tucumán se presenta con condiciones climáticas variadas. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo algunas ventanas de sol. Las temperaturas en la mañana se mantendrán frescas con un mínima de 8.5°C. La humedad alcanzará un porcentaje significativo del 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, el pronóstico para Tucumán indica que se mantendrá el estado nuboso. Las temperaturas podrían llegar a un máximo de 22.4°C, proporcionando una tarde templada y relativamente confortable. El viento soplará del sector norte con una velocidad máxima de 7 km/h, aumentando ligeramente por la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

Según el reporte astronómico, el amanecer será a las 08:06, mientras que se prevé el atardecer para las 18:35. La luz diurna permitirá realizar actividades al aire libre con una buena visibilidad. No se esperan eventos significativos relacionados con las fases lunares.

Consejo: aprovechar la mañana para actividades al aire libre, antes de que la nubosidad se intensifique por la tarde.