Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima de hoy
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 11 de agosto de 2025, 06:01

En Chubut, el clima para hoy por la mañana se presenta con un estado parcial de nubosidad. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C y se espera una humedad del 60%. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica inferior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y entrada la noche, se estima que el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C mientras que la humedad alcanzará el 79%. Se pronostica que los vientos seguirán con una velocidad promedio de 19 km/h. Este lunes no se esperan precipitaciones significativas.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 11 de agosto de 2025 es una de las preguntas que surge. En Chubut, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. Esta información es crucial para planificar actividades al aire libre.