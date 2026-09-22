La protagoniza Nicole Kidman, es una intensa miniserie psicológica y tiene apenas 6 episodios

Nicole Kidman en Expatriadas Foto: Prime Video

Nicole Kidman y Sandra Bullock volvieron a compartir pantalla con el estreno de Hechizo de amor 2. La primera película se lanzó hace casi 30 años y batió récords de taquilla tanto así que la convirtió en un verdadero clásico del cine romántico y de fantasía. Sin embargo, no es la única producción recomendada para ver a mitad de esta semana. El caso de la actriz australiana es particular, ya que se ha lucido en diversas miniseries en los últimos años y una de ellas está disponible en Prime Video.

Se trata de Expatriadas, una serie basada en la novela homónima de la autora estadounidense Janice Y. K. Lee. La ficción combina elementos de thriller psicológico y de historias cruzadas con tintes del género drama familiar.

De qué trata Expatriadas, la serie con Nicole Kidman para ver en Prime Video

Expatriadas sigue a Margaret, Hilary y Mercy, tres mujeres estadounidenses que viven en la ciudad de Hong Kong. Su vida se ve trastocada por una tragedia familiar que logra unirlas para enfrentarla como sea. Entre las temáticas que abarca y reflexiona la serie de Prime Video se encuentra la culpa, el deseo y las diferencias de clase social. Asimismo, la inmigración y la cuestión de los expatriados en China es otra de las aristas que la producción se propone analizar.

Tráiler de Expatriadas

Lo interesante de Expatriadas tiene que ver con su trama narrativa y cómo elige contar los hechos, pues no se trata solo de una historia atravesada por una tragedia familiar, además, el drama psicológico ofrece una investigación policial sobre un episodio delictivo llevada a cabo de una manera poco convencional.

Quiénes actúan en la serie de Prime Video basada en un best seller

Nicole Kidman interpreta a Margaret, una mujer de una posición económica acomodada que debe enfrentarse a la desaparición de su hijo menor de edad. En tanto, el elenco se completa con las actuaciones de:

Sarayu Blue es Hilary , la amiga íntima de Margaret, quien atraviesa severos problemas con su pareja y comienza a hacerse preguntas existenciales sobre su futuro.

Ji-young Yoo da vida a Mercy, una joven universitaria estadounidense con orígenes coreanos que se muda a Hong Kong y está intentando encontrar su lugar en ese nuevo hogar.

La serie tiene solo 6 episodios con duraciones completamente distintas. De hecho, el capítulo 5 llamado “Central” dura 100 minutos, lo que hace que sea prácticamente un largometraje. Más allá de este punto, la producción de Prime Video se puede ver en un fin de semana.

Expatriadas, serie de 6 episodios para ver en Prime Video Foto: Prime Video

La otra serie de Nicole Kidman para ver en Prime Video

Expatriadas no es la única miniserie de Prime Video en la que actúa la actriz australiana. La otra producción se llama Nueve perfectos desconocidos y cuenta con dos temporadas de 8 episodios cada una.

El thriller psicológico sigue a nueve personas que llegan de viaje a Tranquillum House para sumergirse en un retiro espiritual único. Al principio, todo parece transcurrir de manera normal, aunque con el correr de los días los pasajeros se darán cuenta de que allí ocurren ciertas maniobras macabras que los llevará al límite.