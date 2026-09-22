comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina: el contrato que podría llevarlo hasta el Mundial 2030

La posible renovación de Scaloni representa una apuesta de la AFA por la continuidad de un proyecto que cambió el rumbo del seleccionado argentino y que sigue siendo considerado como la base del futuro deportivo del equipo nacional.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina parece encaminarse hacia una resolución positiva. Luego de varios meses de incertidumbre y de las declaraciones que sembraron dudas sobre su futuro tras la derrota en la final del último Mundial ante España, el entrenador estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo con la AFA para renovar su contrato, que vence a fines de diciembre.

Apenas concluida la Copa del Mundo, el técnico nacido en Pujato había dejado abierta la puerta a una posible salida. “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”, afirmó en aquel momento, alimentando las especulaciones sobre el cierre de un ciclo que transformó la historia reciente de la “Albiceleste”.

Sin embargo, con el paso de las semanas y tras dejar atrás el golpe deportivo sufrido en Estados Unidos, el panorama comenzó a cambiar. Desde la dirigencia de la AFA siempre se mostraron confiados en que Scaloni terminaría optando por continuar, y las negociaciones avanzaron hasta quedar muy cerca de un acuerdo definitivo.

La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
“Cumpliré el contrato y después veo”, expresó Lionel Scaloni tras perder el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Scaloni seguiría hasta 2028 y podría llegar al Mundial 2030

Según trascendió, el nuevo vínculo se extendería por dos años, hasta la Copa América 2028, aunque incluiría una cláusula para prolongar la relación por otras dos temporadas y llegar así hasta el Mundial 2030. De concretarse, sería el tercer ciclo mundialista del entrenador santafesino, que asumió en 2018 después de la Copa del Mundo de Rusia y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos de la historia de la Selección.

Contenido Recomendado

La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina:“Pensé que ya se había retirado”

La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina: “Pensé que ya se había retirado”

Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección Argentina:“Para toda la vida”

Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección Argentina: “Para toda la vida”

La posible renovación representa una apuesta de la AFA por la continuidad de un proyecto que cambió el rumbo del seleccionado argentino y que, más allá del reciente traspié mundialista, sigue siendo considerado como la base del futuro deportivo del equipo nacional.

La lista de convocados que anticipa el futuro de la Albiceleste

Mientras se espera el anuncio oficial, Scaloni ya trabaja como si la continuidad fuera un hecho. El entrenador dirigirá los próximos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, una serie de encuentros que tendrá un condimento especial: marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial.
Lionel Scaloni dirigirá los próximos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Foto: REUTERS

Las señales también aparecen en la última lista de convocados. Además de la base que viene sosteniendo desde hace años, el técnico apostó por una fuerte renovación generacional, incluyendo jóvenes talentos que buscan afianzarse en la Selección.

Nombres como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández aparecen como parte del proyecto a futuro. A ellos se suman las sorpresas de Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada, convocados por primera vez y considerados apuestas para el recambio de una camada que marcó una época en el fútbol argentino.

La convocatoria de varios futbolistas sub-23 alimenta la idea de que Scaloni ya piensa en el próximo ciclo competitivo y en la construcción de una nueva base para sostener a la Selección entre las principales potencias del mundo.

El cambio importante que tendrá el cuerpo técnico de Argentina

La posible extensión del vínculo ratificaría la intención de la AFA de sostener un proceso que entregó resultados históricos. Bajo la conducción de Scaloni, Argentina conquistó cuatro títulos: dos Copas América, la Finalissima y un Mundial, logros que lo ubicaron entre los entrenadores más exitosos en la historia del seleccionado nacional.

Lionel Scaloni, Mundial Qatar 2022. Foto: REUTERS
Bajo la conducción de Scaloni, Argentina ganó dos Copas América, la Finalissima y un Mundial. Foto: REUTERS

No obstante, la nueva etapa también traerá modificaciones. Una de las más relevantes será la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico. El ex defensor dejará su función como ayudante de campo para iniciar su carrera como entrenador principal, poniendo fin a una sociedad que acompañó a Scaloni desde el inicio de su ciclo.

A la espera de la confirmación oficial, todo indica que el hombre que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial seguirá liderando la transición hacia una nueva generación. Con el desafío de sostener la competitividad y comenzar a construir el camino rumbo a 2030, Scaloni estaría listo para escribir un nuevo capítulo en una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina.

Selección ArgentinaLionel ScaloniLionel Messi
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina:“Pensé que ya se había retirado”

    La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Messi de la Selección argentina: “Pensé que ya se había retirado”

  2. Fútbol italiano de luto:murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

    Fútbol italiano de luto: murió una de las mayores figuras del Inter y de la Selección

  3. Despedida de Lionel Messi de la Selección:la AFA informó los precios de las entradas y cuándo sacarlas

    Despedida de Lionel Messi de la Selección: la AFA informó los precios de las entradas y cuándo sacarlas

  4. River aseguró su lugar en el Mundial de Clubes 2025:cuáles son los equipos confirmados

    River aseguró su lugar en el Mundial de Clubes 2025: cuáles son los equipos confirmados

  5. La increíble historia del Prode en la Argentina:cómo surgió en el país y por qué desapareció después de 46 años

    La increíble historia del Prode en la Argentina: cómo surgió en el país y por qué desapareció después de 46 años
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina suma seis nuevos F-16:cómo será el operativo desde Dinamarca y cuándo aterrizarán en Córdoba

Argentina suma seis nuevos F-16: cómo será el operativo desde Dinamarca y cuándo aterrizarán en Córdoba

Axel Kicillof, en modo candidato:el viaje a Nueva York y la agenda del gobernador en Estados Unidos

Cambio en la agenda:Milei y Trump podrían reunirse en Nueva York por el Escudo de las Américas en el contexto de la cumbre de la ONU

Si vas a la Marcha del Orgullo, prestá atención:qué pasará con la fecha por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Economía

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Garbarino, en su etapa final: la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Préstamos para jubilados:qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

El Gobierno reúne a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Internacionales

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”:Lula desafió a EEUU ante la ONU

“No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas”: Lula desafió a EEUU ante la ONU

¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

¿Fin de las disputas? Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un histórico acuerdo de seguridad en el Ártico

“Hacemos un trato o los llevo al infierno”:Donald Trump arremetió contra Irán ante la Asamblea de la ONU