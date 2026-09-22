Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina: el contrato que podría llevarlo hasta el Mundial 2030

Lionel Scaloni, a un paso de renovar con la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina parece encaminarse hacia una resolución positiva. Luego de varios meses de incertidumbre y de las declaraciones que sembraron dudas sobre su futuro tras la derrota en la final del último Mundial ante España, el entrenador estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo con la AFA para renovar su contrato, que vence a fines de diciembre.

Apenas concluida la Copa del Mundo, el técnico nacido en Pujato había dejado abierta la puerta a una posible salida. “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”, afirmó en aquel momento, alimentando las especulaciones sobre el cierre de un ciclo que transformó la historia reciente de la “Albiceleste”.

Sin embargo, con el paso de las semanas y tras dejar atrás el golpe deportivo sufrido en Estados Unidos, el panorama comenzó a cambiar. Desde la dirigencia de la AFA siempre se mostraron confiados en que Scaloni terminaría optando por continuar, y las negociaciones avanzaron hasta quedar muy cerca de un acuerdo definitivo.

“Cumpliré el contrato y después veo”, expresó Lionel Scaloni tras perder el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Scaloni seguiría hasta 2028 y podría llegar al Mundial 2030

Según trascendió, el nuevo vínculo se extendería por dos años, hasta la Copa América 2028, aunque incluiría una cláusula para prolongar la relación por otras dos temporadas y llegar así hasta el Mundial 2030. De concretarse, sería el tercer ciclo mundialista del entrenador santafesino, que asumió en 2018 después de la Copa del Mundo de Rusia y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos de la historia de la Selección.

La posible renovación representa una apuesta de la AFA por la continuidad de un proyecto que cambió el rumbo del seleccionado argentino y que, más allá del reciente traspié mundialista, sigue siendo considerado como la base del futuro deportivo del equipo nacional.

La lista de convocados que anticipa el futuro de la Albiceleste

Mientras se espera el anuncio oficial, Scaloni ya trabaja como si la continuidad fuera un hecho. El entrenador dirigirá los próximos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, una serie de encuentros que tendrá un condimento especial: marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

Lionel Scaloni dirigirá los próximos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Foto: REUTERS

Las señales también aparecen en la última lista de convocados. Además de la base que viene sosteniendo desde hace años, el técnico apostó por una fuerte renovación generacional, incluyendo jóvenes talentos que buscan afianzarse en la Selección.

Nombres como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández aparecen como parte del proyecto a futuro. A ellos se suman las sorpresas de Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada, convocados por primera vez y considerados apuestas para el recambio de una camada que marcó una época en el fútbol argentino.

La convocatoria de varios futbolistas sub-23 alimenta la idea de que Scaloni ya piensa en el próximo ciclo competitivo y en la construcción de una nueva base para sostener a la Selección entre las principales potencias del mundo.

El cambio importante que tendrá el cuerpo técnico de Argentina

La posible extensión del vínculo ratificaría la intención de la AFA de sostener un proceso que entregó resultados históricos. Bajo la conducción de Scaloni, Argentina conquistó cuatro títulos: dos Copas América, la Finalissima y un Mundial, logros que lo ubicaron entre los entrenadores más exitosos en la historia del seleccionado nacional.

Bajo la conducción de Scaloni, Argentina ganó dos Copas América, la Finalissima y un Mundial. Foto: REUTERS

No obstante, la nueva etapa también traerá modificaciones. Una de las más relevantes será la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico. El ex defensor dejará su función como ayudante de campo para iniciar su carrera como entrenador principal, poniendo fin a una sociedad que acompañó a Scaloni desde el inicio de su ciclo.

A la espera de la confirmación oficial, todo indica que el hombre que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial seguirá liderando la transición hacia una nueva generación. Con el desafío de sostener la competitividad y comenzar a construir el camino rumbo a 2030, Scaloni estaría listo para escribir un nuevo capítulo en una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina.