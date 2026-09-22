Cómo viajar a Córdoba para ver al Papa León XIV

Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

Miles de fieles de todo el país ya comenzaron a planificar su viaje a Córdoba para participar de la histórica visita del Papa León XIV, quien celebrará una misa multitudinaria el martes 10 de noviembre de 2026. El encuentro central será a las 10 de la mañana en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA), uno de los eventos más convocantes previstos para el año en Argentina.

La actividad tendrá lugar sobre Avenida Fuerza Aérea Argentina, kilómetro 6,5, en el sector oeste de la capital cordobesa, camino a Villa Carlos Paz. El predio se encuentra a unos seis kilómetros del centro de la ciudad y contará con un amplio operativo de acceso para recibir a peregrinos de distintas provincias.

Cómo llegar a Córdoba para asistir al encuentro con el Papa

Para quienes viajen en avión, la puerta de entrada será el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, ubicado en el noroeste de la ciudad. Desde la terminal aérea hasta la zona de la misa hay un trayecto de entre 15 y 20 minutos en auto, aunque ese tiempo podría extenderse debido a los cortes de tránsito y controles especiales previstos para la jornada.

Otra alternativa será llegar en micro de larga distancia hasta la Terminal de Ómnibus de Córdoba, situada sobre Avenida Vélez Sarsfield. Desde allí se podrá continuar el recorrido en taxi, remis, aplicaciones de transporte o mediante el sistema de colectivos urbanos.

Quienes opten por viajar en vehículo particular tendrán acceso desde las principales rutas nacionales que conectan con la provincia, como la RN 9, la RN 36 y la RN 20. Esta última es la vía más directa para acceder al predio donde se desarrollará la celebración religiosa.

Cómo llegar a la Escuela de Aviación Militar

La sede elegida para la misa será la explanada de la Escuela de Aviación Militar y FAdeA, un espacio con capacidad para albergar grandes concentraciones de público. El acceso principal se realiza por Avenida Fuerza Aérea Argentina, uno de los corredores más importantes del oeste cordobés.

Entre las opciones de transporte público, la línea 67 de colectivos urbanos conecta distintos sectores de la ciudad con la zona del predio y cuenta con paradas cercanas al acceso principal. También circulan servicios interurbanos que recorren el corredor hacia Villa Carlos Paz.

Desde barrios turísticos como Nueva Córdoba, Güemes o el área céntrica, el traslado en taxi o aplicaciones suele demandar entre 15 y 25 minutos en condiciones normales. Sin embargo, las autoridades recomiendan prever demoras por el volumen de asistentes esperado.

Operativo de seguridad y recomendaciones para los peregrinos

La visita papal contará con uno de los despliegues de seguridad más importantes de los últimos años en Córdoba. Según lo anticipado por las autoridades, habrá cerca de 11.000 efectivos policiales, además de fuerzas federales y equipos de seguridad vinculados a la organización del evento.

El operativo incluirá controles de acceso, vallados, dispositivos sanitarios, monitoreo permanente y restricciones de circulación en los alrededores de la Escuela de Aviación Militar. También se habilitarían estacionamientos periféricos para ordenar el ingreso de vehículos particulares.

Ante este escenario, la recomendación para quienes deseen asistir es arribar al predio entre dos y tres horas antes del inicio de la misa. Llevar documento de identidad, equipaje liviano, agua para hidratarse y protección solar será clave, ya que la ceremonia se realizará al aire libre.

Agenda del Papa León XIV en Córdoba

La actividad central del Pontífice comenzará tras su llegada al aeropuerto cordobés, prevista para las 9:00 horas. Una hora después encabezará la misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en pleno centro histórico de Córdoba. Más tarde emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde continuará con el resto de su agenda oficial en Argentina.