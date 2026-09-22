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La cúpula sin nombre, un secreto de 100 años y una apertura histórica: cómo visitar la joya oculta de Buenos Aires

Se levanta en la esquina de Callao y Lavalle, pero pocos conocen la historia que guarda en las alturas. Después de permanecer cerrada durante más de un siglo, la misteriosa cúpula del actual Sanatorio Anchorena del Callao abrirá por primera vez al público.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La cúpula sin nombre, un secreto de 100 años y una apertura histórica
La cúpula sin nombre, un secreto de 100 años y una apertura histórica Foto: Instagram @icc_cudes
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Miles de personas pasan diariamente por la esquina de avenida Callao y Lavalle sin mirar hacia arriba. Allí, lejos del ruido del centro porteño, una imponente estructura vigila Buenos Aires desde hace más de cien años.

Se trata de la cúpula del Sanatorio Anchorena del Callao, una construcción que no posee nombre oficial y que, después de una extensa restauración, podrá ser visitada por primera vez durante Open House Buenos Aires 2026.

La cúpula porteña que nunca recibió un nombre

El edificio fue inaugurado en 1924, durante una etapa en la que Buenos Aires buscaba parecerse a las grandes capitales europeas. La obra fue diseñada por el arquitecto Oscar Schoo Lastra, junto con los ingenieros Edmundo Parodi y Angelo Figini.

Su estilo responde al academicismo francés, una corriente vinculada con la tradición Beaux-Arts que incorporaba fachadas simétricas, balcones, mansardas, molduras y grandes cúpulas para jerarquizar las esquinas.

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Cúpula sin nombre
La misteriosa cúpula del actual Sanatorio Anchorena del Callao abrirá por primera vez al público Foto: Instagram @lareinadelascupulas

Sin embargo, a diferencia de otras construcciones históricas porteñas, la cúpula de Callao y Lavalle nunca fue identificada con un nombre propio. Tampoco existe información concluyente sobre la familia que habría encargado originalmente el proyecto.

Con el paso de los años, comenzó a ser conocida simplemente como la cúpula sin nombre.

De viviendas elegantes a un centro médico

El inmueble posee aproximadamente 6.000 metros cuadrados y originalmente funcionó como un edificio de renta. En el interior había viviendas, oficinas y semipisos que compartían palier y un ascensor considerado de categoría para la época.

Cúpula sin nombre
Esquina de avenida Callao y Lavalle Foto: Instagram @icc_cudes

La planta baja estaba ocupada por locales comerciales con grandes vidrieras. Además, algunas piezas decorativas y materiales fueron traídos desde Francia. Todavía sobreviven herrajes de bronce y detalles originales que permiten imaginar el esplendor del edificio durante la década de 1920.

Con el paso del tiempo, la propiedad dejó atrás su función residencial y comenzó su transformación en centro de salud. En la actualidad alberga el Sanatorio Anchorena del Callao, perteneciente a UPCN.

Una estructura de 15 metros inspirada en París

La cúpula tiene aproximadamente 15 metros de altura y presenta una forma conoidal. No es completamente circular, ya que fue diseñada para acompañar la curva de la esquina, una solución característica del urbanismo parisino.

Cúpula sin nombre
Después de permanecer cerrada durante más de un siglo Foto: Instagram @lareinadelascupulas

Su estructura está formada por hierro y madera, mientras que el exterior fue revestido con tejas rectangulares de pizarra. También conserva trabajos ornamentales en zinc, ventanas artísticas, un cupulín y una aguja que funciona como pararrayos.

A ambos lados aparecen dos mansardas que terminan de construir una de las siluetas más particulares de la avenida Callao.

La compleja restauración de una joya centenaria

La puesta en valor fue encabezada por los arquitectos Marcela Gómez y Gerardo Pellegrino, quienes buscaron conservar la mayor cantidad posible de materiales originales.

El desafío fue enorme porque los trabajos se realizaron mientras el sanatorio continuaba funcionando con consultorios, quirófanos, guardia, equipos de diagnóstico y camas de internación.

Durante la intervención se aplicaron criterios de compatibilidad, reversibilidad y mínima modificación. El objetivo fue recuperar la cúpula sin borrar las huellas que dejaron sus cien años de historia.

Qué podrá verse desde la cúpula

El recorrido permitirá ingresar al espacio ubicado debajo de la estructura, donde actualmente funciona una sala de reuniones revestida en madera.

Los visitantes también podrán acceder a la terraza y caminar por una pasarela metálica instalada junto a la cúpula. Desde allí será posible observar de cerca las pizarras, los trabajos en zinc, las ventanas y el cupulín.

Cúpula sin nombre
Se levanta en la esquina de Callao y Lavalle, pero pocos conocen la historia que guarda en las alturas. Foto: Wikipedia

La pasarela funcionará, además, como un mirador privilegiado de Buenos Aires. En el horizonte se podrán reconocer el Palacio Barolo, el Palacio del Congreso, la Confitería del Molino, las cúpulas rojas de La Inmobiliaria y las tres cúpulas verdes de la Iglesia del Salvador.

Cómo visitar la cúpula sin nombre

La apertura tendrá lugar el sábado 3 de octubre de 2026, en el marco de Open House Buenos Aires. El ingreso será por avenida Callao 499, en el barrio de San Nicolás.

La actividad será gratuita, pero requerirá inscripción previa debido a los cupos limitados. Las reservas estarán disponibles desde el 23 de septiembre en la página oficial del festival.

Después de permanecer cerrada durante más de un siglo, la cúpula sin nombre dejará de ser una figura distante. Su apertura permitirá descubrir el interior de una construcción que sobrevivió a las transformaciones de Buenos Aires y que todavía conserva, en silencio, una parte esencial de su identidad.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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