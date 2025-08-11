Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

El tiempo

Clima en la mañana de Córdoba

Comencemos el día en Córdoba con un amanecer a las 8:12 de la mañana. Durante las primeras horas del día, se anticipa un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.3°C, ideal para comenzar con un abrigo ligero. La humedad relativa girará en torno al 54%, ofreciendo una sensación fresca pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que el sol se pone a las 6:21 de la tarde, las condiciones del clima cambiarán levemente. Las temperaturas máximas rondarán los 21.9°C. Los vientos serán moderados con una velocidad promedio de 19 km/h, provenientes del noreste. Se pronostica un aumento ligero en la velocidad del viento durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h.

En cuanto a la lluvia, no se espera precipitaciones durante el día. Sin embargo, es recomendable tener una chaqueta a mano, ya que los vientos pueden incrementar la sensación de frescor en la noche.