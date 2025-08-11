Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

lunes, 11 de agosto de 2025

Condiciones climáticas para hoy en San Luis

Hoy, el clima en San Luis estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Se esperan temperaturas que variarán entre los 7.5°C como mínima y alcanzarán hasta los 17.7°C durante el transcurso del día. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 5.3 m/s, creando un ambiente fresco y agradable para la jornada. La humedad alcanzará hasta un máximo de 66%, sin embargo, la probabilidad de lluvias es baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se prevé que las temperaturas desciendan ligeramente, manteniendo condiciones mayormente estables. El cielo continuará parcialmente nuboso, con un viento ocasional que podría alcanzar los 19 km/h. La humedad descenderá en la noche, y el ambiente se tornará apropiado para actividades al aire libre.

Hoy, el amanecer se producirá a las 08:25, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:24. Estas condiciones brindan un largo período de luz diurna para disfrutar de las actividades planificadas.