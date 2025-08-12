Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

El clima hoy

En la clima fresca de Santa Cruz, la mañana de este martes promete una mezcla de cielos parcialmente nubosos con una temperatura máxima de 7.3°C. A lo largo del día, los vientos se sentirán a una velocidad máxima de 25 km/h, dándole a la jornada un toque de brisa ligera. La humedad alcanzará un nivel significativo del 90%, lo que puede hacer sentir la temperatura más fresca de lo que indica el termómetro.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, la temperatura descenderá, acercándose a una mínima de 3.4°C. El cielo permanecerá con nubes dispersas, no se espera lluvia durante estas horas, permitiendo que las actividades al aire libre continúen sin interrupciones. Los vientos soplarán con más fuerza en la tarde, llegando a ráfagas de 47 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

Este martes, el sol hará su aparición a las 9:40 a.m. y se pondrá a las 5:34 p.m., proporcionando horas limitadas de luz del día. Disfrutar del amanecer y atardecer puede ser una excelente manera de conectar con la naturaleza en esta región del país.