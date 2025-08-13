Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima de Salta

Este miércoles por la mañana, los salteños encontrarán un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarían los 3.4°C, y se prevé un aumento gradual hacia el mediodía. Con una velocidad de viento promedio de 22 km/h, es un día perfecto para disfrutar del aire fresco, aunque la humedad puede sentirse alrededor del 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. Se espera que los vientos se mantengan estables, mientras que la noche proporcionará un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre. Aunque no se pronostican lluvias, la sequedad del aire puede resultar notable. La puesta de sol se dará a las 18:40.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

El día comenzará oficialmente con la salida del sol a las 08:03, proporcionando luz hasta el atardecer. Con estos horarios, Salta ofrece al menos 10 horas de luz natural.