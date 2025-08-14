Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 14 de agosto de 2025

Tiempo y Clima

Pronóstico del clima matutino en Buenos Aires

Para la mañana de hoy en Buenos Aires, se anticipa un clima parcialmente nuboso con una mínima de 5.6°C. Cabe destacar que el clima podría presentar algunas brisas leves con vientos rondando los 10 km/h. La humedad se comportará de manera moderada con una media del 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones continuarán con intervalos de nubes y claros, alcanzando una temperatura máxima de 15.7°C. Los vientos aumentarán Su intensidad, alcanzando ráfagas máximas de 21 km/h, por lo cual podría ser prudente asegurar objetos ligeros que puedan volar.

Por la noche, el cielo estará mayormente claro permitiendo disfrutar de una visibilidad excepcional. Las temperaturas descenderán ligeramente, proporcionando un alivio del calor del día. La humedad se mantendrá constante alrededor del 60%, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se recomienda mantenerse hidratado durante el día y usar protección solar debido a los períodos de sol potencial durante la tarde. Por la noche, considerar el uso de una chaqueta ligera debido al descenso en la temperatura.