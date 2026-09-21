comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lino de Nueva Zelanda: guía práctica para detectar y controlar a tiempo las plagas que pueden afectar a la planta

Aunque se trata de una especie resistente y de bajo mantenimiento, con la llegada de la primavera puede sufrir la aparición de plagas, especialmente en la base y las hojas.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda
La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El lino de Nueva Zelanda es una planta resistente que puede adaptarse a diferentes condiciones y apostar por un revestimiento llamativo en el jardín, gracias a sus hojas largas y firmes. Sin embargo, que sea una especie dura y relativamente fácil de cuidar, no significa que esté completamente libre de problemas.

Una revisión periódica permite detectar a tiempo pequeños insectos o señales de daño antes de que la planta se debilite. Para hacerlo, no hace falta revisar cada hoja todos los días: alcanza con observar de vez en cuando las zonas donde las plagas suelen esconderse, especialmente la base y las uniones entre las hojas.

La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest

Las zonas del lino de Nueva Zelanda que hay que revisar

Uno de los puntos más importantes que debemos controlar para detectar si la planta tiene plagas es su parte inferior. Las hojas crecen muy juntas y forman una especie de estructura en la que algunos insectos pueden quedar ocultos.

También conviene mirar con atención las uniones entre las hojas y la base de cada una. La presencia de pequeños insectos, manchas, restos pegajosos o cambios repentinos en el aspecto del follaje pueden ser señales de que existe algún problema. La revisión es especialmente útil cuando la planta empieza a mostrar un crecimiento más lento o sus hojas pierden el aspecto habitual.

Contenido Recomendado

Los jardineros recomiendan este truco:para qué sirve triturar la cáscara de 2 o 3 huevos y ponerla en las macetas

Los jardineros recomiendan este truco: para qué sirve triturar la cáscara de 2 o 3 huevos y ponerla en las macetas

Guía rápida:así se preparan esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera

Guía rápida: así se preparan esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera

Qué plagas pueden aparecer en el Lino de Nueva Zelanda

Entre los problemas que pueden afectar al lino de Nueva Zelanda se encuentran algunos insectos que se alimentan de la savia o de los tejidos de la planta. Los pulgones, cochinillas y otros pequeños insectos pueden instalarse en zonas protegidas del follaje.

No siempre son fáciles de detectar a simple vista. Por eso, además de buscar directamente insectos, es importante observar si aparecen hojas deformadas, manchas, zonas debilitadas o una sustancia pegajosa sobre el follaje. Detectar el problema cuando recién comienza facilita mucho el control y evita que una infestación avance sobre toda la planta.

La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest

Cómo controlar las plagas del lino de Nueva Zelanda

Si se encuentran pocos insectos, lo primero es retirarlos manualmente siempre que sea posible. También se puede limpiar cuidadosamente el follaje para eliminar restos y reducir la presencia de la plaga.

Cuando el problema es mayor, se pueden utilizar productos específicos para plantas ornamentales, siempre siguiendo las indicaciones de la etiqueta y evitando aplicar sustancias de manera indiscriminada.

Antes de utilizar cualquier tratamiento, es importante identificar correctamente la plaga. No todos los insectos se controlan de la misma manera y algunos pueden ser beneficiosos para el jardín.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con los niños:la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

    Volaba solo hasta un jardín de infantes para jugar con los niños: la tierna historia de Katta-kun, el pelícano más querido de Japón

  2. Mide casi 2 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness:la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo

    Mide casi 2 metros, tiene 4 años y ya es dueño de un Récord Guinness: la historia de Hugo, el caballo más alto del mundo

  3. Guía rápida para cuidar un Crespón, el árbol de flores coloridas que embellece las calles de Buenos Aires

    Guía rápida para cuidar un Crespón, el árbol de flores coloridas que embellece las calles de Buenos Aires

  4. Cortaron el pasto, cubrieron el suelo con cartón y redujeron el 80% de las hierbas invasoras en solo 50 días:así recuperaron un importante bosque de Sudamérica

    Cortaron el pasto, cubrieron el suelo con cartón y redujeron el 80% de las hierbas invasoras en solo 50 días: así recuperaron un importante bosque de Sudamérica

  5. Guía rápida:así se preparan esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera

    Guía rápida: así se preparan esquejes de plantas para que desarrollen raíces durante la primavera
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Marcha de la Bronca:la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Marcha de la Bronca: la historia detrás de la canción de Miguel Cantilo que musicalizó una época en Argentina

Por qué algunas canciones nos emocionan hasta ponernos la piel de gallina, según la ciencia

Ricardo Iorio lo había anticipado hace años:la frase que volvió a resonar en la música por el avance de la inteligencia artificial

Arranca una nueva temporada de la FMS:quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

Internacionales

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

La Unión Europea prohibirá las redes sociales a menores de 13 años y las limitará hasta los 15

Microsoft cuestionó a Anthropic por su enfoque al entrenar a Claude, su producto estrella:“No debemos tomar decisiones a la ligera”

James Cameron, director de Terminator:“La militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro, se los advertí en 1984 y no me hicieron caso”

Claude bajo la lupa:Anthropic detectó intentos de usar su inteligencia artificial para el estudio y diseño de armas biológicas

Turismo

Propuesta de casamiento, “Cajita Pochoclo” y hamburguesa picante:cuánto sale comer en Gordis Burger, el nuevo boom de Palermo

Propuesta de casamiento, “Cajita Pochoclo” y hamburguesa picante: cuánto sale comer en Gordis Burger, el nuevo boom de Palermo

Coquito:nació en 1955, vende hasta 1.700 panchos por día y conserva un ritual que enamora a San Isidro

Maradona compraba allí regalos para sus hijas:la histórica florería porteña que también cautivó a Mirtha Legrand y Lady Di

A 2 horas de CABA:se acerca la Fiesta Provincial del Mate con entrada gratis, música en vivo y paseo gastronómico