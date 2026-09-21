Lino de Nueva Zelanda: guía práctica para detectar y controlar a tiempo las plagas que pueden afectar a la planta

La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest

El lino de Nueva Zelanda es una planta resistente que puede adaptarse a diferentes condiciones y apostar por un revestimiento llamativo en el jardín, gracias a sus hojas largas y firmes. Sin embargo, que sea una especie dura y relativamente fácil de cuidar, no significa que esté completamente libre de problemas.

Una revisión periódica permite detectar a tiempo pequeños insectos o señales de daño antes de que la planta se debilite. Para hacerlo, no hace falta revisar cada hoja todos los días: alcanza con observar de vez en cuando las zonas donde las plagas suelen esconderse, especialmente la base y las uniones entre las hojas.

La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest

Las zonas del lino de Nueva Zelanda que hay que revisar

Uno de los puntos más importantes que debemos controlar para detectar si la planta tiene plagas es su parte inferior. Las hojas crecen muy juntas y forman una especie de estructura en la que algunos insectos pueden quedar ocultos.

También conviene mirar con atención las uniones entre las hojas y la base de cada una. La presencia de pequeños insectos, manchas, restos pegajosos o cambios repentinos en el aspecto del follaje pueden ser señales de que existe algún problema. La revisión es especialmente útil cuando la planta empieza a mostrar un crecimiento más lento o sus hojas pierden el aspecto habitual.

Qué plagas pueden aparecer en el Lino de Nueva Zelanda

Entre los problemas que pueden afectar al lino de Nueva Zelanda se encuentran algunos insectos que se alimentan de la savia o de los tejidos de la planta. Los pulgones, cochinillas y otros pequeños insectos pueden instalarse en zonas protegidas del follaje.

No siempre son fáciles de detectar a simple vista. Por eso, además de buscar directamente insectos, es importante observar si aparecen hojas deformadas, manchas, zonas debilitadas o una sustancia pegajosa sobre el follaje. Detectar el problema cuando recién comienza facilita mucho el control y evita que una infestación avance sobre toda la planta.

La planta favorita de Chiche, el lino de Nueva Zelanda Foto: Pinterest

Cómo controlar las plagas del lino de Nueva Zelanda

Si se encuentran pocos insectos, lo primero es retirarlos manualmente siempre que sea posible. También se puede limpiar cuidadosamente el follaje para eliminar restos y reducir la presencia de la plaga.

Cuando el problema es mayor, se pueden utilizar productos específicos para plantas ornamentales, siempre siguiendo las indicaciones de la etiqueta y evitando aplicar sustancias de manera indiscriminada.

Antes de utilizar cualquier tratamiento, es importante identificar correctamente la plaga. No todos los insectos se controlan de la misma manera y algunos pueden ser beneficiosos para el jardín.