Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima Diario

Este viernes 15 de agosto de 2025, San Juan vivirá un día con clima parcialmente nuboso donde las temperaturas variarán notablemente. Durante la mañana, se espera que el termómetro fluctúe entre los 9.2°C y 12.4°C. No se prevén precipitaciones, dejando una jornada seca para quienes comiencen temprano sus actividades.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde y noche, las condiciones seguirán con cielos parcialmente nubosos y subiendo a un máximo de 20.4°C. Este nivel de calor puede proporcionar un ambiente cálido para disfrutar al aire libre. Los vientos estarán soplando desde el sector norte con una velocidad que podría alcanzar hasta los 17 km/h, aportando una brisa que mejorará la sensación térmica en este contexto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

Los entusiastas de las observaciones astronómicas pueden esperar el amanecer a las 8:00 AM, proporcionando vistas espectaculares al comenzar el día, y el sol se pondrá a las 6:00 PM, ofreciendo un ocaso perfecto para disfrutar del cierre de la jornada.