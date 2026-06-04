La Línea D del subte extenderá su horario por los shows de Lali en River: cómo funcionará y qué estaciones estarán abiertas

La Línea D del subte extenderá su horario por los shows de Lali en River. Foto: buenosaires.gob.ar

Miles de fanáticos que asistirán este fin de semana a los recitales de Lali en el Estadio Monumental tendrán una alternativa de transporte para regresar a sus hogares. Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció que extenderá el horario de funcionamiento de la Línea D durante el sábado 6 y domingo 7 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes y reducir la congestión vehicular en la zona.

La medida permitirá que las formaciones continúen circulando una vez finalizado el horario habitual del servicio. En este esquema especial, los trenes partirán únicamente desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio de River Plate, mientras que los pasajeros podrán descender en cuatro estaciones estratégicamente seleccionadas: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

El último servicio de la Línea D saldrá a la 01:30 de la madrugada, brindando una opción de transporte público para quienes permanezcan en el espectáculo hasta su finalización.

Recital de Lali en River: cómo funcionará la Línea D después del show

Desde SBASE destacaron que la extensión horaria busca ofrecer una alternativa eficiente y sustentable frente al uso del automóvil particular, especialmente en jornadas que concentran a decenas de miles de personas en un mismo punto de la ciudad.

Las cuatro estaciones de la línea D donde podrán descender los fanáticos que asistan al recital de Lali en River. Foto: buenosaires.gob.ar

La iniciativa también apunta a fortalecer el acceso a los eventos culturales y musicales que se desarrollan en Buenos Aires, promoviendo una movilidad más ordenada y reduciendo el impacto del tránsito en los alrededores del estadio Monumental.

No es la primera vez que se implementa este operativo especial. En los últimos años, el servicio extendido del subte ya fue utilizado durante recitales de artistas y bandas internacionales de gran convocatoria como AC/DC, Bad Bunny y Oasis, entre otros, con resultados positivos en materia de transporte y desconcentración de público.

Cómo volver de River después del recital de Lali usando el subte

Quienes asistan a los conciertos podrán dirigirse a la estación Congreso de Tucumán al finalizar el evento para abordar las formaciones especiales de la Línea D. Desde allí, los trenes realizarán paradas únicamente en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, permitiendo conexiones con otros medios de transporte y facilitando el regreso de miles de espectadores.

Los subtes de la Línea D realizarán paradas únicamente en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. Foto: NA

La medida forma parte de la estrategia que impulsa la Ciudad de Buenos Aires para acompañar los grandes eventos con opciones de transporte público más accesibles, seguras y sustentables.

Hasta qué hora habrá subte este fin de semana en Buenos Aires

Además del operativo especial por los shows de Lali, la Línea B mantendrá su esquema habitual de extensión de servicio durante el fin de semana, una modalidad que funciona todos los viernes y sábados.

El subte de la Línea B mantendrá su esquema habitual de extensión de servicio durante el fin de semana. Foto: NA

En este caso, el último tren desde la estación Juan Manuel de Rosas partirá a la 01:00, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem saldrá a la 01:30.

Las estaciones habilitadas para este servicio nocturno son: Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Cómo llegar al estadio Monumental desde el Obelisco con transporte público

Subte + colectivo

1- Subte D (verde)

Tomá la Línea D en estaciones como Carlos Pellegrini / 9 de Julio / Catedral

Andá en dirección a Congreso de Tucumán (última estación)

2- Bajate en Congreso de Tucumán

Es el final de la línea D

3- Colectivo hacia River

Desde ahí podés tomar:

Colectivo 28

Colectivo 42

Colectivo 107

Tren + caminata