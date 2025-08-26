Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Previsión Climática

Clima para el martes 26 de agosto en Córdoba. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 7°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 19 km/h, brindando una sensación fresca en el aire. La humedad se mantendrá en torno al 54%, aportando un ambiente moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, el clima permanecerá similar con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas máximas tocarán los 22°C, asegurando una jornada agradable. Se espera que los vientos mantengan su presencia, aunque levemente más intensos, con rachas que podrían alcanzar los 23 km/h. Esta situación ofrecerá un refrescante alivio durante las horas más calurosas del día.

Observaciones astronómicas

Para los entusiastas de la astronomía, se informa que el amanecer será a las 08:12 y el ocaso a las 18:21. Esta sinfonía del día y la noche marcará una jornada ideal para observar las estrellas.