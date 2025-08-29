Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima Cordobés

Esta mañana en Córdoba, el clima empezará con un tono despejado, ofreciendo un excelente inicio al viernes. Las temperaturas se mantendrán agradables, variando entre los 7.3°C y una máxima de 21.9°C. Aunque no hay previsión de lluvias, los vientos soplarán a una velocidad considerable de hasta 23 km/h, lo que podría generar cierta sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con despejados intervalos, brindando una atmósfera tranquila y apacible para cualquier actividad al aire libre. Las temperaturas no variarán en exceso, manteniéndose dentro del rango del día, haciendo de este viernes 29 de agosto un día perfecto para disfrutar del aire libre sin preocupaciones climáticas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

Hoy en Córdoba, el sol hará su aparición a las 08:12, prometiendo un largo día de luz hasta que se esconda a las 18:21. Es una excelente oportunidad para aprovechar esos rayos solares hasta el último minuto. La luna también tiene un horario especial, ya que saldrá a las 17:38 y se pondrá a las 07:42, dejando una noche clara ideal para observaciones astronómicas.