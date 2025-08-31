Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima actual

Hoy en Córdoba, iniciamos el día con un clima parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán entre los 7.3°C en las primeras horas de la mañana. Se anticipan condiciones agradables pese a la humedad relativa que alcanzará un 54%. Los vientos serán moderados, con una velocidad que oscilará cerca de los 22 km/h, manteniéndose constante a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y hacia la noche, el pronóstico sugiere que el cielo se mantendrá algo nublado, pero las temperaturas subirán alcanzando máximas de 21.9°C. El viento continuará variable. Las condiciones son propicias para disfrutar la jornada al aire libre, aunque se recomienda prestar atención a los posibles cambios en la cobertura nubosa al caer el sol.

Observaciones astronómicas

En términos astronómicos, la salida del sol está proyectada para las 08:12, mientras que se despedirá en el horizonte alrededor de las 18:21, brindando una agradable extensión de luz diurna para disfrutar. Estas observaciones son particularmente útiles para planificar actividades a lo largo del día.