Aclaración con respecto a un error en una publicación de ANMAT

En relación con la nota publicada el día 24 de agosto de 2025, titulada: “La ANMAT prohibió la comercialización de una famosa marca de cosméticos para el pelo: los motivos”, se advierte que por un error en la selección de imágenes se incluyó en dicha nota material fotográfico correspondiente a las marcas FIDELITE y FIDELITE CAVIAR, la cual no guarda ninguna relación con los productos observados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) en la Disposición 5656/2025.

El contenido del artículo no se vinculaba con dichas marcas, sino con los productos señalados por la autoridad sanitaria en la Disposición mencionada anteriormente.

Canal26.com lamenta el error involuntario y pide las disculpas correspondientes del caso.