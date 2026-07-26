Franco Colapinto busca estirar su gran presente en la Fórmula 1: marcha 16 en el Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto largará décimo tercero en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto afronta este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Hungría, una carrera que puede resultar clave para seguir consolidando su adaptación a Alpine y confirmar las buenas sensaciones que dejó una semana atrás en Bélgica. El piloto argentino largó desde la decimotercera posición en el circuito de Hungaroring luego de una clasificación discreta, aunque con expectativas de avanzar en una pista donde la estrategia suele tener un rol determinante.

El joven pilarense llega a Budapest con confianza renovada tras haber sumado un valioso punto en el Gran Premio de Bélgica, un resultado que significó una inyección de ánimo para él y para la escudería francesa. Sin embargo, la clasificación del sábado no le permitió dar el salto esperado y deberá trabajar desde el pelotón medio para intentar volver a ubicarse entre los diez mejores.

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Franco Colapinto y el desafío de remontar en el Hungaroring

El Hungaroring es uno de los circuitos más particulares del calendario de la Fórmula 1. Sus curvas enlazadas, la escasa longitud de las rectas y las limitadas posibilidades de adelantamiento convierten a la clasificación en un factor de enorme importancia. Por ese motivo, partir desde la 13ª posición obliga a Colapinto a plantear una carrera inteligente y sin margen para errores.

Franco Colapinto en los entrenamientos del Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Apenas una ubicación más adelante estará su compañero de equipo, Pierre Gasly, que comenzará la competencia desde el duodécimo lugar. Ambos pilotos de Alpine buscarán aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir a partir de las estrategias de neumáticos, las paradas en boxes o los eventuales incidentes de carrera para acercarse a la zona de puntos.

Más allá del resultado de la clasificación, Colapinto mostró señales de crecimiento en las últimas fechas. La experiencia acumulada y el punto conseguido en Spa-Francorchamps le permiten llegar a Hungría con una mayor confianza para enfrentar una prueba exigente tanto desde lo físico como desde lo técnico.

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Lando Norris lidera una grilla con McLaren como gran candidato

En la parte alta del clasificador, McLaren volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. Lando Norris se quedó este sábado con la pole position y partirá desde el lugar de privilegio con la intención de transformarla en victoria.

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Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron una gran clasificación en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Lisi Niesner)

A su lado se ubicará el monegasco Charles Leclerc, quien llevó a Ferrari a la primera fila y buscará discutirle el triunfo al británico desde la largada. Detrás de ellos aparecerá el australiano Oscar Piastri, también con McLaren, completando un escenario que anticipa una intensa batalla por los primeros puestos.

Con los autos de Woking como principales candidatos y Ferrari dispuesto a dar pelea, la atención argentina estará centrada en la actuación de Colapinto. El objetivo inmediato será repetir una actuación sólida y volver a sumar unidades, aunque cualquier avance en un circuito tan complejo para los sobrepasos representará una demostración más de evolución para un piloto que continúa construyendo su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.