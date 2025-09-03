Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario

Clima y pronóstico del tiempo en Catamarca

Este miércoles, podrás esperar un clima mayormente soleado en Catamarca. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 6.4°C y máximas alcanzando los 23.7°C. La humedad prevista será del 37% durante todo el día, creando condiciones bastante agradables para salir al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde y noche, el clima seguirá mostrando cielos despejados, con temperaturas que se mantendrán estables en una media de 23°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 16 km/h, así que te sugerimos llevar al menos una chaqueta ligera si planeas estar fuera por mucho tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:12 y se despedirá a las 18:33. Aprovecha este día para disfrutar esas horas de luz natural en la hermosa provincia de Catamarca.