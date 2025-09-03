Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo

El clima previsto para hoy en Tierra del Fuego indica que durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto de nubes, con temperaturas que iniciarán en torno a los -0.6°C. La humedad, cercana al 96%, se mantendrá alta, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C. Tendremos cielos que seguirán parcialmente nublados y una brisa que soplará a una velocidad media de 11 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco. Hoy no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de precipitación se ubica en un mínimo del 0%, y la humedad máxima irá acercándose al 99% durante la noche.

Consejos y recomendaciones: Es recomendable llevar ropa ligera que permita abrigarse al entrar, evitando ropa muy voluminosa. Permanezca abrigado debido a las bajas temperaturas.