Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025
El clima previsto para hoy en Tierra del Fuego indica que durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto de nubes, con temperaturas que iniciarán en torno a los -0.6°C. La humedad, cercana al 96%, se mantendrá alta, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
En la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C. Tendremos cielos que seguirán parcialmente nublados y una brisa que soplará a una velocidad media de 11 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco. Hoy no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de precipitación se ubica en un mínimo del 0%, y la humedad máxima irá acercándose al 99% durante la noche.
Consejos y recomendaciones: Es recomendable llevar ropa ligera que permita abrigarse al entrar, evitando ropa muy voluminosa. Permanezca abrigado debido a las bajas temperaturas.