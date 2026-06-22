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Los taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuestan, cómo se cargan y sus beneficios sustentables

Para acompañar esta transición, el Gobierno porteño impulsó la creación de una red de 400 puntos de carga públicos distribuidos en distintos puntos estratégicos de la Ciudad. El rendimiento es otro de los aspectos que refuerzan el atractivo de esta tecnología.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los Taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires.
Los Taxis eléctricos llegaron a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA
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La transformación del transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires empieza a sentirse y, sobre todo, a no escucharse en las calles. Los primeros taxis eléctricos ya circulan como parte de una estrategia que busca renovar la flota, reducir las emisiones contaminantes y disminuir el ruido en una de las metrópolis más transitadas de la región.

Taxis eléctricos en Buenos Aires: una apuesta por una movilidad más sustentable

El cambio no es menor: implica repensar costos, formas de trabajo y hábitos. Sin embargo, para quienes ya dieron el salto, la experiencia parece ir despejando las dudas iniciales. “No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana”, contó Gerardo Trillini, taxista con 35 años de oficio que hoy maneja un vehículo propulsado íntegramente por energía eléctrica.

Como muchos de sus colegas, Trillini atravesó primero una etapa de incertidumbre: “Al principio uno está lleno de miedos por todo lo desconocido”. Entre las principales inquietudes estaban la duración de la batería, los puntos de carga disponibles y cómo resolver cuestiones de mantenimiento o repuestos en un rubro tradicionalmente dominado por los motores a combustión.

El Gobierno de la Ciudad impulsó la creación de una red de 400 puntos de carga públicos para los taxis eléctricos. Foto: Autoblog

Cómo funcionan y dónde cargar los taxis eléctricos en la Ciudad

Para acompañar esta transición, el Gobierno porteño impulsó la creación de una red de 400 puntos de carga públicos distribuidos en distintos puntos estratégicos de la Ciudad. Están ubicados en estacionamientos, estaciones de servicio, locales gastronómicos y supermercados, lo que permite integrar la recarga a la rutina cotidiana.

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En el caso de Trillini, la mayor parte de las cargas las realiza en su propio domicilio, conectando el vehículo a la red eléctrica. Aun así, también aprovecha las opciones rápidas cuando lo necesita: “El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora llené el tanque”, relató, con una metáfora que refleja el cambio de paradigma.

Autonomía, costos y mantenimiento: las ventajas del taxi eléctrico

El rendimiento es otro de los aspectos que refuerzan el atractivo de esta tecnología. Una carga completa permite recorrer hasta 380 kilómetros, una distancia suficiente para cubrir jornadas completas de trabajo. En cuanto a los costos, cargar el vehículo en la vía pública ronda los $30.000, mientras que el mantenimiento resulta más económico que el de los autos convencionales, con servicios programados cada 20 mil kilómetros.

“No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha”, contó el taxista Gerardo Trillini. Foto: Autoblog

El acceso a estos vehículos también cuenta con incentivos financieros. Desde la Ciudad explicaron que la compra puede financiarse mediante una línea de crédito del Banco Ciudad, que ofrece hasta 28 millones de pesos, cubre hasta el 70% del valor del vehículo y tiene un plazo de devolución de 48 meses.

A esto se suman beneficios fiscales: los autos eléctricos radicados en la Ciudad tienen una exención del 100% en el pago de patentes y descuentos en los peajes de las autopistas porteñas, medidas diseñadas para fomentar la adopción de tecnologías más limpias.

Plan de electromovilidad: el objetivo de una Ciudad más limpia y silenciosa

La iniciativa forma parte de un amplio plan de electromovilidad. “Es un paso más dentro del plan de la Ciudad”, señalaron desde el Ejecutivo local, que además proyecta que para 2027 todos los nuevos colectivos que se incorporen al sistema de transporte público sean eléctricos o funcionen a gas.

Los taxis eléctricos radicados en la Ciudad tienen una exención del 100% en el pago de patentes. Foto: Autoblog

Por ahora, la cantidad de taxis eléctricos en circulación es limitada, pero el crecimiento es sostenido. La expectativa oficial es que cada vez más choferes se animen a dar el paso y se sumen a una movilidad más sustentable.

En este proceso, experiencias como la de Trillini funcionan como un testimonio concreto de la transición. “Al principio da miedo, pero después te das cuenta de que es el camino que viene”. En una Ciudad donde el ruido y el smog forman parte del paisaje cotidiano, el silencioso avance de estos vehículos podría marcar el inicio de una nueva forma de moverse en autos.

Autos eléctricosTaxisCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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