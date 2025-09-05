Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima Santa Cruz

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

En la mañana, Santa Cruz contará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas fluctuarán entre los 4.7°C y 40.5°C, brindando un ambiente agradable para salir. El viento se espera que sople con una velocidad de hasta 25 km/h, lo que proporcionará una brisa constante durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá parcamente nublado en la región de Santa Cruz. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 40.5°C, por lo que es recomendable mantenerse hidratado. La humedad alcanzará un nivel del 95%. Recomendamos estar preparado, ya que la velocidad del viento aumentará hasta los 49 km/h, por lo que se podrían experimentar ráfagas moderadas.