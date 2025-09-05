Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima Santa Cruz
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 5 de septiembre de 2025, 06:06

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

En la mañana, Santa Cruz contará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas fluctuarán entre los 4.7°C y 40.5°C, brindando un ambiente agradable para salir. El viento se espera que sople con una velocidad de hasta 25 km/h, lo que proporcionará una brisa constante durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá parcamente nublado en la región de Santa Cruz. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 40.5°C, por lo que es recomendable mantenerse hidratado. La humedad alcanzará un nivel del 95%. Recomendamos estar preparado, ya que la velocidad del viento aumentará hasta los 49 km/h, por lo que se podrían experimentar ráfagas moderadas.