Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Clima en Salta

La climatología de esta mañana en Salta presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan en alrededor de 3.4°C, generando un inicio de jornada fresca. Según el pronóstico, no se prevén precipitaciones en este tramo del día. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, alcanzando hasta 8 km/h. Será recomendable abrigarse adecuadamente en estas horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima seguirá con cielos parcialmente nubosos, mientras que las temperaturas máximas subirán a aproximadamente 21.2°C. No se espera lluvia, lo cual facilitará las actividades al aire libre. A lo largo de la noche, las condiciones se mantendrán similares con vientos suaves predominando del este. La humedad relativa alcanzará niveles cómodos, alrededor de 47%, asegurando un ambiente agradable para disfrutar del final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 7 de septiembre de 2025

En cuanto a la actividad astronómica, el sol saldrá a las 8:03 y se pondrá a las 18:40, proporcionando un día equilibrado de luminosidad. Disfrute de este clima generoso e ideal para cualquier actividad planificada.