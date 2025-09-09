Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Clima diario

Este martes 9 de septiembre de 2025, el clima en Tierra del Fuego presentará cielos parcialmente nubosos desde temprano. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C, ofreciéndonos una mañana bastante fresca. A lo largo de la mañana, no se prevén precipitaciones, y se espera que el viento sople con una velocidad media de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En horas de la tarde, las temperaturas subirán ligeramente, llegando hasta los 2.9°C como máximo. Aunque el cielo continuará parcialmente nuboso, no se esperan lluvias significativas. Los vientos podrán incrementar su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Por la noche, la situación meteorológica se mantendrá similar, con una leve disminución en la temperatura, y el viento continuará moderado. Se recomienda abrigarse adecuadamente para mantener el confort térmico.