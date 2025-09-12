Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de septiembre de 2025
Hoy, el clima en Corrientes mostrará un día caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 8°C y se espera que alcancen máximas de 18°C. Los vientos serán predominantes a lo largo de la jornada, con velocidades promedio de 9 km/h, y la humedad relativa se situará alrededor del 89%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, pero con un leve aumento en las ráfagas de viento, alcanzando hasta 12 km/h. A medida que llegue la noche, el cielo se despejará un poco más, pero las temperaturas descenderán progresivamente hacia 8°C.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes
Se recomienda llevar algún abrigo si tiene que salir a primera hora de la tarde o temprano por la mañana debido al fresco inicial. Manténgase informado de cualquier cambio en el pronóstico que pueda surgir.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de septiembre de 2025
Hoy, el amanecer será a las 07:42 y el atardecer a las 18:08, proporcionando aproximadamente 10 horas y 26 minutos de luz diurna en Corrientes.