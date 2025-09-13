Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima en Jujuy

El clima hoy en Jujuy será predominantemente despejado en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, con una humedad apreciable de aproximadamente 46%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa para aliviar el aire fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, el clima mantendrá su tónica de cielos parcialmente nublados y las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. El viento podrá alcanzar velocidades de 13 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas pasar mucho tiempo al aire libre. En cuanto al anochecer, la puesta de sol será a las 18:41, proporcionando un hermoso final al día con cielo despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Planea tu día teniendo en cuenta las condiciones climáticas: vístete con capas ligeras y no olvides aplicar protector solar en el día. Beber suficiente agua es importante para mantenerse hidratado mientras disfrutas del aire libre.