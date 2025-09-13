Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025
El clima hoy en Jujuy será predominantemente despejado en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, con una humedad apreciable de aproximadamente 46%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa para aliviar el aire fresco de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Hacia la tarde, el clima mantendrá su tónica de cielos parcialmente nublados y las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. El viento podrá alcanzar velocidades de 13 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas pasar mucho tiempo al aire libre. En cuanto al anochecer, la puesta de sol será a las 18:41, proporcionando un hermoso final al día con cielo despejado.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy
Planea tu día teniendo en cuenta las condiciones climáticas: vístete con capas ligeras y no olvides aplicar protector solar en el día. Beber suficiente agua es importante para mantenerse hidratado mientras disfrutas del aire libre.