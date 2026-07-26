La yerba que hidrata: qué tiene, cuánto cuesta y por qué puede cambiar la forma de tomar mate

La yerba mate que hidrata Foto: Instagram @mattestoreok

El mate es mucho más que una infusión en la Argentina: es hábito, compañía, energía y cultura popular. Sin embargo, en un mercado históricamente tradicional, una nueva propuesta empezó a llamar la atención por una promesa poco habitual: convertir la yerba mate en una bebida con aporte hidratante.

La novedad llega de la mano de MATTE, una marca creada por el emprendedor argentino Nicolás González Pérez, oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires. La firma ya era conocida por haber desarrollado productos vinculados al ritual matero, como mates, bombillas, yerberas y accesorios, pero ahora decidió avanzar sobre el corazón del consumo: la yerba.

El producto fue desarrollado junto a Mate Rojo y se presenta como una yerba mate mineral hidratante, elaborada con yerba estacionada de manera natural y sal marina patagónica cosechada a mano. La idea surgió, según contó su creador, al observar que muchas personas tomaban mate durante actividades físicas o jornadas exigentes, aun cuando el mate tradicional puede tener efecto diurético.

Qué tiene esta yerba mate hidratante

La principal diferencia frente a una yerba común está en su fórmula. Esta nueva yerba combina yerba mate estacionada durante 24 meses con una sal marina patagónica rica en minerales como magnesio, potasio y calcio. Según la información publicada, esos minerales son clave para reponer electrolitos que el cuerpo pierde durante el movimiento, la transpiración o las actividades de alta demanda mental.

La yerba mate que hidrata Foto: Instagram @mattestoreok

A diferencia de una bebida isotónica tradicional, esta propuesta mantiene el formato cotidiano del mate. No se toma en botella ni se prepara como suplemento deportivo, sino que se usa como cualquier yerba: en el mate, con agua caliente y en una rutina que millones de argentinos ya tienen incorporada.

De acuerdo con sus creadores, el objetivo fue lograr un equilibrio en sabor para que la presencia mineral no arruine la experiencia. Por eso, la fórmula fue trabajada junto a especialistas hasta conseguir un perfil que no resulte ni dulce, ni salado, ni metálico. La intención es que la yerba conserve su identidad, pero con un diferencial funcional.

Por qué dicen que ayuda a hidratar

El concepto detrás del producto se basa en la reposición de electrolitos, sustancias que cumplen un rol importante en funciones corporales como la hidratación celular, la energía y el rendimiento cotidiano. En este caso, la yerba incluye minerales asociados a ese proceso, como magnesio y potasio.

La yerba mate tradicional es valorada por su aporte de energía y concentración, principalmente por la presencia de mateína. Sin embargo, desde la marca sostienen que esa energía puede acompañarse con una pérdida de agua y minerales, motivo por el cual buscaron una versión que mantenga el impulso del mate, pero agregue un componente hidratante.

Una nutricionista citada por la publicación original, Florencia Pérez, explicó que el producto puede ser utilizado no solo por deportistas, sino también por estudiantes, trabajadores y personas con rutinas intensas. Además, remarcó que la yerba no tendría exceso de sodio, un punto importante para quienes se preguntan si la presencia de sal puede afectar la presión arterial.

No es solo para deportistas: a quién apunta

Aunque su propuesta puede sonar vinculada al entrenamiento, la yerba hidratante busca llegar a un público mucho más amplio. No está pensada únicamente para quienes van al gimnasio o hacen deporte, sino también para quienes pasan muchas horas trabajando, estudiando, viajando o realizando actividades que demandan concentración.

La yerba mate que hidrata Foto: Instagram @mattestoreok

Ese punto es central para su posicionamiento: el producto no compite solamente con otras yerbas saborizadas o premium, sino también con bebidas funcionales, energizantes e isotónicas. La diferencia es que lo hace desde un ritual ya instalado: tomar mate todos los días.

En un contexto donde los consumidores buscan productos más prácticos, con beneficios concretos y ligados al bienestar, esta yerba intenta ocupar un espacio novedoso. Su promesa combina tradición e innovación: seguir tomando mate, pero con un plus mineral.

Cuánto cuesta y dónde se consigue

Actualmente, la yerba mate hidratante se comercializa en formato de 250 gramos y su precio informado es de $2.500. También está previsto el lanzamiento de una presentación de 500 gramos, según anticipó el creador de la marca.

El producto puede conseguirse online a través de los sitios de MATTE y Mate Rojo, además de estar disponible en Mercado Libre y en algunos puntos de venta específicos en la Ciudad de Buenos Aires. La marca también informó que ya recibe pedidos desde países de la región como Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.