Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Estado del clima en Santa Cruz

Para este sábado 13 de septiembre de 2025, el clima en Santa Cruz se presenta con características de un día parcialmente nuboso, especialmente durante la mañana. Las temperaturas estarán avanzando lentamente desde un frío mínimo de 3.4°C, alcanzando aproximadamente 7.3°C. Además, los vientos tendrán una velocidad que rondará los 25 km/h, haciendo la atmósfera fresca y con una sensación térmica un poco más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que progresemos hacia las últimas horas del día, las condiciones mantendrán su carácter nuboso, aunque permitiendo ocasionales vislumbres de sol. La temperatura tendrá variaciones menores, con la permanencia de una sensación térmica fresca. La humedad relativa se prevé alta durante todo el día, asegurando que cualquier actividad al aire libre considere tal factor. Para los entusiastas de la observación del cielo, el día ofrece un interesante ciclo lunar. La humedad se mantendrá alrededor del 80%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 09:40, mientras que el ocaso se anticipa para las 17:34. Esto les brinda a los residentes y visitantes suficientes horas de luz para disfrutar de las actividades planificadas en el día, siempre considerando el frío moderado que caracteriza esta época en la región.