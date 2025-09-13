Tarjeta SUBE digital y física: cómo consultar tu saldo en segundos desde el celular

Desde llamadas telefónicas hasta la app con NFC y la SUBE virtual, los usuarios tienen múltiples opciones para consultar su saldo y gestionar sus viajes sin complicaciones. Conocé cuáles son y tenelos a mano.

Tarjeta SUBE. Foto: NA.

Con millones de usuarios diarios, la tarjeta SUBE se convirtió en una herramienta indispensable para moverse por Buenos Aires y otras ciudades del país. Desde colectivos hasta trenes y subtes, conocer el saldo disponible es fundamental para evitar contratiempos, y en 2025 las opciones digitales facilitan aún más esta gestión.

Entre los métodos tradicionales, el más conocido sigue siendo el telefónico: llamando al 0800-777-SUBE (7823), los usuarios pueden ingresar los 16 dígitos de su tarjeta y conocer al instante el crédito disponible.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram / tarjetasube. Foto: Instagram @tarjetasube

También se puede consultar el saldo por WhatsApp, enviando el número de la tarjeta al +54 9 11 6677-7823, donde un bot responde en segundos.

A su vez, la tecnología amplió las posibilidades: la app SUBE, compatible con celulares con NFC, permite apoyar la tarjeta sobre el dispositivo para ver saldo y movimientos recientes. Por su parte, la plataforma web “Mi SUBE” ofrece información más detallada, incluyendo viajes realizados y beneficios aplicados.

Las terminales automáticas en estaciones y la función de carga a bordo en colectivos siguen vigentes, garantizando que el usuario pueda acreditar saldo y consultar su tarjeta en cualquier momento.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

La gran novedad de los últimos meses es la SUBE virtual, que permite pagar el viaje directamente desde el celular. En teléfonos con Android 8 o superior, el pago se realiza con NFC apoyando el dispositivo en el validador. En equipos sin esta función, se puede generar un código QR para escanear en el lector.

La activación requiere actualizar la app, registrar los datos personales y cargar saldo mediante tarjeta de débito o billeteras electrónicas. Además, es posible decidir si los descuentos de combinaciones o tarifa social se aplican a la tarjeta física o digital.

Complementando estas opciones, algunas líneas de subte y colectivo permiten pagar con tarjetas de débito, crédito o billeteras digitales, ampliando la flexibilidad para los usuarios que prefieren no usar el plástico.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA / Damián Dopacio.

Con todas estas herramientas, consultar el saldo de la SUBE dejó de ser un trámite engorroso: en la actualizad, alcanza con una llamada, un mensaje o un toque en la pantalla para saber cuánto crédito queda disponible y planificar el viaje sin complicaciones.