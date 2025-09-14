Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima en Mendoza

Mañana en Mendoza

En la mañana de este domingo, el clima en Mendoza se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que irán subiendo desde los 6.6°C al inicio del día. La sensación será fresca, por lo que se recomienda salir abrigado. No se esperan precipitaciones en la primera parte de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas de 17.5°C, manteniendo la nubosidad parcial. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 11 km/h, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Durante la noche, se pronostica que el cielo se mantenga nuboso, con un leve descenso de la temperatura. Esta tendencia continuará hacia la madrugada.

Observaciones astronómicas

Este domingo, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35. La luna hará su aparición a las 08:05 y se esconderá a las 17:52, ofreciendo una noche propicia para observaciones, excepto por la parcialidad nubosa que podría dificultar la visibilidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para disfrutar de las actividades al aire libre, se sugiere llevarse una chaqueta ligera por si los vientos se intensifican. Además, procurar hidratarse bien durante el día, al igual que aplicar protector solar debido al claro del sol pese a la nubosidad.