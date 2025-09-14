Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Tucumán por la mañana

El clima en Tucumán para esta mañana del 14 de septiembre de 2025 se presenta parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura mínima de 8.5°C. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h, lo cual traerá un fresco y cómodo inicio de jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde, se espera que el clima permanezca nublado, con temperaturas ascendiendo hasta los 22.4°C. La humedad durante el día se mantendrá alrededor del 41%, con un ambiente apto para actividades al aire libre. Durante la noche, el clima se mantendrá estable y las temperaturas se suavizarán, brindando una noche tranquila.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Dado el clima nuboso, se recomienda vestirse con ropa ligera pero tener una chaqueta a mano si va a salir en la mañana. Mantenerse informado con nuestro pronóstico actualizado puede ayudar a planificar mejor su día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer está programado para las 08:06, mientras que la puesta del sol será a las 18:35. Es un día ideal para observar la luna, que saldrá a las 17:56 y se pondrá a las 07:33 del día siguiente, coincidiendo con una fase lunar de interés científico.