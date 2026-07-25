PAMI: cómo afiliar a un nieto con discapacidad a cargo y qué documentos se necesitan

Cómo afiliar a un nieto con discapacidad a cargo en PAMI y qué documentos se necesitan Foto: -

El PAMI habilitó la gestión presencial para que los jubilados y pensionados puedan afiliar a sus nietas o nietos mayores de edad que presenten algún tipo de discapacidad física o mental y se encuentren a cargo de la persona afiliada titular.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estableció que la gestión de este trámite no tiene costo pero sí requiere la solicitud previa de un turno de atención presencial en el Centro de Atención Personalizada correspondiente. Así, el organismo quiere ordenar la recepción de la documentación exigida a los adultos mayores o a sus apoderados legales al momento de concretar la incorporación al padrón.

Para inscribir a un nieto o nieta con discapacidad en el PAMI hay que sacar un turno previo. Foto: Clarín

De esta manera, el trámite tiene en cuenta normativas específicas que contemplan que aquellos titulares de un beneficio previsional y quienes tengan la posibilidad de ingresar a otra obra social por sus propios medios no podrán acceder a la cobertura de PAMI. Tampoco se otorgará el alta a quienes ya gocen de una pensión graciable o no contributiva.

¿Cómo es el trámite para inscribir a nietos a cargo en la cobertura de PAMI?

La solicitud de incorporación requiere los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado.

El último recibo de haberes del jubilado

DNI del padre o madre y de la nieta o nieto interesado que deben contar con fecha vigente y domicilio al día.

El caso especial de las personas discapacitadas declaradas judicialmente poseen una excepción para verificación de sus datos. Su identidad y domicilio pueden acreditarse mediante la presentación del DNI libreta, y a ello debe sumarse su Certificado Único de Discapacidad (CUD) y partidas o actas de nacimiento que prueben el vínculo familiar.

El Certificado Único de Discapacidad se exige las personas discapacitadas declaradas judicialmente.

Aquel expediente se completa con la constancia de CUIT o CUIL del beneficiario a incorporar y la certificación negativa emitida por la ANSES. En los casos particulares en los que la situación habitacional del grupo familiar lo requiera, las autoridades de la agencia solicitarán la confección y firma del Formulario Familiar no Conviviente.

¿Cómo es el procedimiento de incorporación de nietos a cargo al PAMI?

La persona debe contar con todos los papeles exigidos por la normativa. Sacar un turno web para concurrir al Centro de Atención Personalizado de su zona. Presentar en la dependencia los formularios.

El servicio es gratuito y las afiliaciones otorgadas bajo esta modalidad no tienen fecha de vencimiento general aunque contemplan dos situaciones particulares con límite temporal: aquel que determine la administración o por el estado de otros trámites previsionales del solicitante.

La incorporación de nietos a cargo de PAMI es gratuita y las afiliaciones otorgadas bajo esta modalidad no tienen fecha de vencimiento general. Foto: 0221

La primera excepción mencionada sucede cuando el Departamento Asesor Científico Pericial establece un plazo fijo en su dictamen médico, en cuyo caso la vigencia se carga con la fecha límite informada. La segunda excepción se da al momento que la persona con discapacidad está tramitando una pensión no contributiva que aún no fue otorgada, situación en la que se le da un alta provisoria con vencimiento a un año.