Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre de 2025

Tiempo en Corrientes

Hoy, el clima (puedes consultar más detalles aquí) en Corrientes se presenta despejado durante la mañana. Las temperaturas matinales rondarán los 8.2°C, ideal para disfrutar del inicio del día. No se esperan precipitaciones, y los vientos serán suaves, alcanzando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, el clima permanecerá estable pero la temperatura subirá hasta alcanzar los 18.8°C, brindando un ambiente cálido. La presencia de vientos se incrementará ligeramente, alcanzando una velocidad máxima de 12 km/h. Por la noche, se mantiene un clima despejado sin probabilidades de lluvias, asegurando una velada tranquila con agradables temperaturas. La humedad relativa se ubicará en un rango cómodo, con un máximo de 94%.