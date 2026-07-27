comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El pueblito bonaerense con menos de 200 habitantes, calles silenciosas y cervecería en un vagón de subte

Berdier, que está a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece calles silenciosas y un ritmo de vida tranquilo, ideal para una escapada corta lejos de los centros urbanos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una cervecería dentro de un vagón de subte.
Una cervecería dentro de un vagón de subte. Foto: Facebook Cerveza Beerdier
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A poco menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), existe un pueblo casi detenido en el tiempo que sorprende por su tranquilidad, su identidad intacta y una propuesta distinta para quienes buscan escapar del ruido urbano. Se trata de Berdier, un rincón bonaerense con aire rural que tiene menos de 200 habitantes. Allí la vida transcurre sin apuro y cada detalle invita a bajar un cambio.

Lejos de los destinos turísticos tradicionales, Berdier se posiciona como una escapada ideal para disfrutar de un fin de semana corto, conectar con lo simple y descubrir que todavía existen lugares donde el silencio y la calma son protagonistas.

Dónde queda Berdier y por qué es tan especial

Berdier está ubicado en el partido de Salto, al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 195 kilómetros de CABA. Forma parte de los llamados “pueblos blancos”, localidades que quedaron marcadas por el auge y posterior abandono del ferrocarril, lo que provocó que muchos habitantes emigraran y el pueblo adoptara un perfil más tranquilo y auténtico.

Berdier está a 95 kilómetros de CABA Foto: Instagram @saltocultura

Hoy, ese pasado se transforma en su mayor atractivo: calles silenciosas, casas bajas, una plaza central que funciona como punto de encuentro y una comunidad pequeña donde todos se conocen. No hay edificios altos ni tránsito intenso. Lo que hay es tiempo.

Contenido Recomendado

Parece el Caribe pero es Argentina:el increíble arroyo de aguas turquesas que deja sin aliento a quienes lo visitan

Parece el Caribe pero es Argentina: el increíble arroyo de aguas turquesas que deja sin aliento a quienes lo visitan

El hipnótico río de la Patagonia que conecta Argentina con Chile y deslumbra con su celeste vibrante

El hipnótico río de la Patagonia que conecta Argentina con Chile y deslumbra con su celeste vibrante

Qué hacer en una escapada a Berdier

Aunque es un pueblo chico, Berdier tiene propuestas que sorprenden y justifican el viaje. Uno de sus principales atractivos es su oferta gastronómica, distinta y con personalidad propia. Allí funciona una cervecería artesanal instalada dentro de un antiguo vagón de subte de 1938, un detalle que combina historia y creatividad en un solo espacio.

La experiencia se completa con comidas simples y abundantes: pizzas, hamburguesas y platos ideales para compartir, en un entorno relajado y sin formalidades.

Además, el pueblo invita a:

  • Caminar sin rumbo por sus calles rurales
  • Disfrutar de mates en la plaza principal
  • Visitar el museo local, que conserva objetos y relatos de la historia del pueblo
  • Conocer la capilla dedicada a San José
  • Pasar la tarde al aire libre, lejos de pantallas y horarios

No hay listas de actividades ni recorridos obligatorios. En Berdier, el plan es no tener plan.

Gastronomía casera y trato cercano

Uno de los aspectos que más destacan quienes visitan Berdier es el trato cercano. Los emprendimientos locales funcionan con lógica de pueblo: horarios flexibles, atención personalizada y recetas que se transmiten de generación en generación.

Berdier, Buenos AIres. Foto: Instagram @puebleando.arg

Comer en Berdier no es solo alimentarse, es formar parte de la dinámica local, charlar con los vecinos y vivir una experiencia genuina, lejos del turismo masivo y estandarizado.

Cómo llegar a Berdier desde Buenos Aires

Llegar a Berdier es sencillo y el viaje forma parte del encanto. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido recomendado es:

  1. Tomar la Ruta Nacional 7 en dirección al oeste
  2. Antes de llegar a Tres Sargentos, empalmar con la Ruta Provincial 31
  3. Continuar hacia la ciudad de Salto
  4. Desde allí, tomar la Ruta Provincial 191 hasta Berdier

El camino es directo y atraviesa paisajes rurales típicos de la provincia, ideales para disfrutar del viaje sin apuro.

Por qué Berdier se convirtió en una escapada buscada

En tiempos donde todo parece acelerado, Berdier ofrece algo cada vez más valioso: calma real. No es un pueblo preparado para el turismo masivo, y justamente por eso enamora. Es una escapada distinta, cercana, accesible y honesta.

Para quienes buscan desconectar sin irse lejos, reconectar con lo esencial y descubrir un pedazo auténtico de la provincia de Buenos Aires, Berdier aparece como una opción perfecta.

EscapadasProvincia de Buenos AiresFC26
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Tradición, peñas y gastronomía:cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

    Tradición, peñas y gastronomía: cómo llegar al pueblito donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco

  2. Asado gratis, historia y fiesta popular:el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

    Asado gratis, historia y fiesta popular: el pueblo bonaerense que celebra 157 años con un fin de semana a pura tradición

  3. Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional:llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

    Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional: llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

  4. Un festival bien argentino:vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

    Un festival bien argentino: vuelve la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis

  5. El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000:plan ideal para las vacaciones de invierno

    El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Economía

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026: el monto límite para seguir viajando

Ranking de inflación en América Latina:qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

ANSES paga del 27 al 31 de julio:quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Internacionales

Sorpresa en la alianza con Israel:Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Sorpresa en la alianza con Israel: Trump reconoció desacuerdos con Netanyahu sobre la guerra con Irán

Mario, joven español en Australia:“Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Publicidad