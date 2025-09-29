Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Situación meteorológica de hoy en la mañana

Durante la mañana de este lunes 29 de septiembre de 2025, el clima en Tierra Del Fuego se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los -0.6°C, proveyendo una sensación muy fresca al inicio del día. La humedad alcanzará niveles alrededor del 99%, por lo que se recomienda llevar abrigos. El viento soplará desde el sur-sureste con una velocidad media de 17 km/h, lo cual incrementa la sensación térmica de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no variarán significativamente. La temperatura máxima esperada es de 2.9°C. No se esperan precipitaciones significativas, con un total acumulado de tan solo 0.1 mm de lluvia a lo largo del día. Sin embargo, el viento continuará soplando, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de septiembre de 2025

El amanecer en Tierra Del Fuego será a las 09:54, mientras que la puesta de sol está programada para las 17:12. Estas horas de luz permitirán apreciar el entorno natural que ofrece esta región al extremo sur del continente, siempre aprovechando las capas más acogedoras del vestuario debido a las bajas temperaturas habituales. La fase de la luna se encuentra actualmente en su etapa de luna nueva, ofreciendo mínimas condiciones de iluminación nocturna.

Recuerda vestir en capas y adecuar tus actividades al aire libre a las condiciones climáticas.