Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Informe Meteorológico

Esta mañana en Corrientes, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos con una temperatura fresca, alcanzando mínimas de 8.2°C. Durante este periodo, la incidencia de lluvia será mínima, permitiendo actividades al aire libre con poco riesgo de precipitaciones. Se advierte una humedad elevada, rondando el 94%, acompañado de un viento moderado con una velocidad media de hasta 9 km/h. Un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Corrientes continuarán estables con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían elevarse hasta los 18.8°C. No se prevén eventos significativos de precipitación, lo que asegura una tarde y una noche tranquilas. La velocidad del viento permanecerá constante alrededor de los 19 km/h, sin cambios drásticos en las condiciones actuales. Para aquellos interesados en la observación astronómica, se informa que las mejores vistas serán posibles después de las 18:08, cuando el sol comience a retirarse por el horizonte.