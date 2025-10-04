Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025.
Clima en Santa Fe
Esta mañana, el clima en Santa Fe comenzará con un ambiente templado y cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas verán un mínimo de 7.9°C, ofreciendo un respiro tras días calurosos. Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, es aconsejable llevar un paraguas por las dudas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso con una temperatura máxima alcanzando los 18.5°C. La sensación será de suavidad al aire libre, ideal para actividades al exterior. Hacia la noche, el cielo podría despejarse un poco más, pero sin la promesa de sol directo. La humedad relativa se mantendrá cerca del 85%, lo que podría aumentar una ligera sensación de calor pegajoso.
Nota: Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad media de unos 21 km/h, lo cual proporcionará una brisa agradable.