Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima en Santa Fe

El clima en Santa Fe para hoy muestra un cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas, frescas en las primeras horas del día, rondarán los 7.9°C como mínima. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 21 km/h. La humedad relativa registrará un valor cercano al 40% en las primeras horas, brindando una sensación de frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado con temperaturas máximas alcanzando los 18.5°C. Los vientos, predominantes en dirección noreste, se mantendrán en torno a los 11 km/h, moderando así la sensación térmica. Para la noche, se espera que las temperaturas desciendan un poco mientras el cielo se mantiene variable. Se sugiere salir con abrigo ligero si planea actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

Este lunes, el sol hará su aparición a las 07:59 y se despedirá al anochecer a las 18:06, permitiendo disfrutar de una jornada con buena cantidad de luz solar para realizar actividades. La luna tendrá su salida a las 17:23 y se ocultará de nuevo a las 07:28 del día siguiente.