Bolsa de plástico en el lavarropas: para qué sirve esta recomendación que soluciona problemas muy comunes con las prendas

Se trata de un truco simple, económico y sobre todo, poco conocido. Se trata de un método que tiene beneficios reales para la ropa.

Lavarropas. Foto: Unsplash

Lavar la ropa es una de las tareas más delicadas del hogar, ya que un simple error podría arruinar por completo tu próximo outfit. Gracias a algunos trucos virales que se ven cada vez más en las redes sociales, se resolvió un enigma que parecía imposible: la solución definitiva para sacar la pelusa y los pelos de la ropa.

Uno de los métodos más efectivos —y menos conocidos— consiste en colocar una bolsa plástica dentro del tambor del lavarropas durante el ciclo de lavado, ya que aunque parezca algo improvisado, lo cierto es que puede resolver varias molestias que aparecen al lavar ciertas prendas que suelen acumular pelusa.

Bolsa de plástico en el lavarropas Foto: Grok

Una bolsa dentro del lavarropas: cómo funciona este hack viral

La bolsa actúa principalmente como un disipador de electricidad estática, un problema típico cuando se lavan telas sintéticas como poliéster o acrílico. Durante el centrifugado, la fricción entre las prendas genera carga estática: la ropa se endurece, se pega entre sí y, en algunos casos, produce pequeñas descargas al manipularla.

El plástico atrae parte de esa carga, evitando que se acumule en las prendas. El resultado es una ropa mucho más suave, menos cargada, sin efecto rígido y mucho más maleable a la hora de poder ponerte la prenda, sobre todo si se trata de un pantalón ajustado.

Lavar la ropa.

Además de reducir la estática, la bolsa cumple otra función muy útil: atrae pelusas, restos livianos y pelos de mascotas que flotan en el tambor durante el lavado. Muchos de esos residuos terminan adheridos al plástico en vez de quedar pegados en la ropa.

Al finalizar el ciclo, basta con retirar la bolsa (que suele salir llena de pelusas y pelitos de perro y de humano) y desecharla si es necesario. Este truco puede hacerse tanto en lavados cortos como largos, y promete un resultado instantáneo.