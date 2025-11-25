Por qué aparecen lagartijas en una casa y cuál es su significado

Cómo se interpreta su presencia desde diferentes perspectivas simbólicas y cuál es el rol que cumplen en el ámbito doméstico.

Por qué aparecen lagartijas en una casa y cuál es su significado

En el verano suelen hacerse visibles ciertos insectos y animales en los hogares, como es el caso de las lagartijas. La aparición de este reptil tiene un trasfondo espiritual poco conocido.

Astrólogos y distintas culturas antiguas adjudicaron a la lagartija diversos significados asociados al cuidado del espacio personal y familiar. Según los expertos, las lagartijas representan la tranquilidad del hogar.

Pero esto no es todo, también es un símbolo poderoso de fertilidad, ya que son reconocidas por su capacidad de permanecer inmóviles bajo el sol por prolongadas horas.

Que una lagartija aparezca en tu casa puede también representar lo perdido, es decir, aquello que se quiere recuperar. Si este reptil aparece significa que lo que se perdió será reemplazado por algo mucho mejor.

Se dice también que las lagartijas poseen algunos poderes. Entre ellos se destacan los siguientes:

La placidez

La curiosidad

La regeneración

La sabiduría

Es muy común ver estos animales en sitios con climas templados o cerca de las regiones tropicales del planeta. Al ser reptiles que dependen del sol para regular su temperatura, son incapaces de vivir en zonas frías o gélidas como los polos.

La presencia de lagartijas, según el Feng Shui

Los expertos del Feng Shui dicen también que las lagartijas representan la visita de un ser espiritual protector. Asimismo, su aparición en los hogares trae consigo grandes beneficios: