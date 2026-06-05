Atención al nuevo sistema digital para el retiro de medicamentos: cómo funcionará la iniciativa

Medicamentos Foto: Imagen generada por Copilot AI

Las farmacias de la República Argentina deberán implementar nuevos sistemas de gestión digital para validar y registrar el acto de dispensa de medicamentos ambulatorios. Esta medida del Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivo eliminar el uso de soportes físicos y mejorar el registro para la realización de futuras auditorías.

La Resolución N°638/2026 del Boletín Oficial oficializó la medida el viernes en la madrugada. A su vez, Mario Lugones en su rol de ministro de Salud estableció que “las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión que adopten mecanismos digitales para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios”.

Compras en farmacia. Foto: Freepik

¿Qué cambios incluye la implementación del sistema digital de medicamentos?

El sistema digital de medicamentos se basa en la utilización del token digital y distintos mecanismos equivalentes como métodos válidos para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos. Sin embargo, aclararon desde fuentes oficiales que los mismos deben ser emitidos por plataformas que cuenten con mecanismos apropiados de registro y autenticación.

La actualización de los sistemas de gestión digital deberán seguir las pautas técnicas que definirá la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, que depende de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Cuando una persona habilitada retire medicamentos en representación del titular de la receta, podrá hacerlo mediante una autorización o acreditación digital otorgada por el paciente, ya sea a través del uso de un token digital o de otros mecanismos equivalentes. En consecuencia, los sistemas de gestión y las plataformas asociadas a la salud digital deberán implementar procedimientos seguros que aseguren la dispensa únicamente a personas que cuenten con la debida autorización.

Compras en farmacia. Foto: Freepik

Aparte de la habilitación requerida de la persona solicitante, las farmacias deberán registrar en sus sistemas el documento de identidad de aquella persona que retire los medicamentos. A efecto de su identificación, se requerirá cualquier documento emitido por autoridad nacional o extranjera competente. Este registro se asociará a la transacción como mecanismo adicional de validación.

Aparte, la farmacia deberá mantener en su poder los datos de facturación correspondientes a cada acto de dispensa como respaldo secundario. Así, aquellos registros podrán ser solicitados en auditorías, reclamos o controversias relacionadas con la entrega de medicamentos.

Por su parte, la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud tiene la facultad de dictar normas complementarias o aclaratorias necesarias para la correcta aplicación de la resolución, así como también el poder de definir condiciones de posible interrupción del sistema o falta de conectividad.

¿Cómo será la aplicación del nuevo sistema digital de medicamentos?

La implementación del nuevo sistema digital será de carácter obligatorio para todos los organismos y entidades que dependan o se encuentren bajo la supervisión del Ministerio de Salud. En consecuencia, las autoridades de la cartera sanitaria deberán adoptar las medidas necesarias para su puesta en marcha. Los sujetos alcanzados por esta disposición deberán acatarla de manera inmediata y contarán con un plazo máximo de 180 días corridos para realizar las adaptaciones técnicas y operativas requeridas.

En este contexto, las autoridades señalaron que la iniciativa también tiene como objetivo consolidar el sistema federal de salud mediante la definición de “criterios generales, lineamientos técnicos y herramientas de interoperabilidad, respetando las autonomías locales“.

Compras de medicamentos online Foto: Freepik / IA

Asimismo, indicaron que la diversidad de los sistemas de gestión empleados por las farmacias dificulta la integración y la interoperabilidad dentro del ámbito sanitario. Por ello, subrayaron que esta medida permitirá garantizar “la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y el acceso oportuno a los medicamentos“.

Del mismo modo, remarcaron que las tecnologías disponibles en la actualidad “podrían aliviar la carga y minimizar los costos de tareas de gestión de la dispensa de medicamentos por parte de las farmacias”. Según explicaron, este beneficio también alcanzaría a los procesos de auditoría y control.

Destacaron además que el nuevo sistema digital de registro “constituye una herramienta confiable, eficaz e interoperable, orientada a modernizar los mecanismos de registración existentes en pos de mejorar la fiscalización de la autoridad sanitaria“.