Fantoche lanzó sus nuevos alfajores Origen: cómo son, qué trae cada sabor y cuánto podrían costar en kioscos

Fantoche lanza nuevos alfajores Foto: Instagram @fantoche_ar

Fantoche presentó una nueva línea llamada Origen del alfajor argentino, compuesta por tres variedades que toman como punto de partida perfiles vinculados a Buenos Aires, Córdoba y la región andina. La propuesta fue difundida como un homenaje a distintas identidades gastronómicas del país, con recetas pensadas para representar a cada zona a través del sabor y la estética del producto.

La novedad no pasa solo por el relleno o la cobertura. También hay un trabajo visual orientado a reforzar la idea de procedencia: en los envoltorios aparecen referencias como el Obelisco, cumbres nevadas y paisajes serranos con ríos, un recurso con el que la marca intenta construir una narrativa más emocional alrededor del alfajor.

En un mercado donde los lanzamientos de alfajores vienen multiplicándose y las marcas compiten cada vez más por diferenciarse con conceptos, ediciones especiales y sabores inesperados, esta jugada de Fantoche se mete de lleno en una tendencia muy clara: vender experiencia, identidad y conversación, además del producto en sí. En 2026, varios medios destacaron justamente que el universo del alfajor argentino atraviesa un momento de fuerte renovación, con nuevas propuestas que buscan destacarse por sabor, concepto y capacidad de generar interés.

Cómo es cada uno de los nuevos Fantoche Origen

Buenos Aires: café, dulce de leche y cobertura blanca

La versión Buenos Aires propone un perfil asociado a la cultura porteña. Según la presentación difundida, este alfajor combina sabor a café, relleno de dulce de leche y baño de repostería blanco, una mezcla que apunta a diferenciarse del clásico alfajor tradicional con un guiño más urbano y contemporáneo.

Fantoche ORIGEN Foto: Instagram @fantoche_ar

Andino: frutos del bosque y chocolate extra amargo

El Fantoche Origen Andino mezcla dulce de leche con mermelada de frutos del bosque y suma una cobertura de chocolate extra amargo. Dentro de los tres, aparece como la versión más intensa y “premium” desde el perfil de sabor, especialmente por la combinación frutal con cacao más amargo.

Cordobés: receta inspirada en la tradición serrana

El Cordobés toma como referencia la receta clásica de las sierras de Córdoba. La marca lo presentó con corazón de dulce de leche y el acabado en almíbar característico de ese estilo de alfajor, lo que lo vuelve el más cercano a una tradición regional reconocible por el consumidor argentino.

Cuánto pesan y por qué este detalle también importa

Los nuevos Fantoche Origen llegan con un peso individual de 60 gramos o 63 gramos, según la variedad. Ese dato no es menor: en el negocio del kiosco, el gramaje influye mucho en la percepción de valor, sobre todo en un contexto en el que el público compara cada vez más el precio con tamaño, relleno y “sensación de producto rendidor”.

Ese cambio en el consumidor también se ve en la forma en que se ordena hoy el mercado. Distintos relevamientos sobre kioscos muestran que el precio sigue siendo decisivo, pero que las marcas con identidad fuerte o propuestas diferenciadas conservan atractivo incluso cuando salen del segmento más económico. En 2026, por ejemplo, se publicaron referencias de kiosco en las que un Fantoche triple rondaba los $1.000, mientras que otros lanzamientos recientes de la marca, como Fantoche Elixir, aparecían cerca de $800 en relevamientos previos.

Precio estimado de los nuevos Fantoche Origen

Aunque en la cobertura del lanzamiento se detallaron sabores, concepto y peso, el precio no apareció explicitado junto con la presentación del producto; por eso, la manera más razonable de incorporarlo en una nota es hacerlo como precio estimado de mercado y no como valor oficial cerrado. Tomando como referencia que Fantoche triple se ubicó alrededor de $1.000 en kioscos durante 2026 y que otras novedades recientes de la marca, como Elixir, fueron relevadas cerca de $800, una proyección lógica para esta nueva línea ubica a los Fantoche Origen entre $1.000 y $1.400 por unidad, dependiendo de la zona, el canal de venta y el margen aplicado por cada kiosco.

Alfajor, comida, dulce. Foto: Freepik.

En otras palabras: si llegan con buena distribución y sin un posicionamiento excesivamente premium, es esperable que compitan en la franja en la que hoy se mueven muchas opciones de marca reconocida con propuesta diferencial.

Por qué esta línea puede llamar la atención en kioscos

Fantoche ya venía empujando varias novedades en el rubro. La línea Origen se suma a otros movimientos recientes de la marca, entre ellos lanzamientos mencionados en la cobertura como Red Velvet, Super Triple y las versiones de Pescado Raúl. Eso muestra una estrategia sostenida de renovación, con el objetivo de seguir vigente en una categoría donde cada novedad necesita algo más que sabor para destacar: necesita historia, estética y tema de conversación.

En ese punto, Origen tiene una ventaja clara: no plantea solo “otro alfajor más”, sino una mini colección con relato propio. Buenos Aires, Córdoba y Los Andes son nombres que ya construyen imaginario antes de abrir el paquete.