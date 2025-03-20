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El método viral de TikTok que rescata el cabello seco antes del lavado tradicional

Si tu cabello luce opaco, quebradizo o dañado por los procesos de coloración, este paso extra en tu rutina de lavado puede marcar la diferencia.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 15:36
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Cuidados del cabello. Foto: Pexels.
Cuidados del cabello. Foto: Pexels.
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El cuidado del cabello es muy importante dentro de la rutina de la belleza y el bienestar, ya que no solo influye en la apariencia, sino también en la salud capilar. Con el tiempo se demostró que el pelo necesita el mismo cuidado que la piel.

En ese sentido, para lograr un cabello sano, brillante y fuerte, se necesitan los productos adecuados junto a una rutina que incluya un paso a paso clave para revitalizar cada hebra. En la actualidad, el método pre-shampoo se convirtió en uno de los favoritos.

Este método está ganando cada vez más popularidad en las redes, ya que se encarga de preparar el cabello antes de ser lavado y logra un resultado espectacular. A su vez, proporciona nutrición, hidratación y protección.

Cabello, cuidados. Foto: Pexels.
Cabello, cuidados. Foto: Pexels.

Tips para cuidar tu cabello. Foto: Pexels.

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Paso a paso para realizar el pre-shampoo

Este tratamiento capilar se aplica antes de lavar el cabello. Los principales beneficios que brinda son protección contra el daño e hidratación, ideal para levantar cabellos secos, teñidos o dañados. También facilita el desenredado en la ducha, reduciendo el quiebre.

Para realizar este método solo se necesita una máscara para el pelo o baño de crema y un aceite capilar, de cualquier marca y con las propiedades que se prefiera. Luego se mezcla la cantidad necesaria para tu cabello y listo. Es recomendable realizar dos veces por semana.

En este sentido, con el transcurso de los días, se evidenciarán mejoras como la protección del color, el fortalecimiento, el brillo y la hidratación.

Lo ideal del pre-shampoo es aplicarlo en un cabello seco o húmedo, no mojado, y dejarlo actuar durante 30 minutos para que los ingredientes puedan penetrar correctamente. Luego, hay que lavarlo como se hace habitualmente.

CabelloConsejosTips
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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